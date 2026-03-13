Марина Барсук: Легитимность решений съезда судей не подлежит сомнению, а трехминутный регламент для кандидатов РСУ — это вызов для лучших

Новоизбранный член Совета судей Украины, судья-спикер Северного апелляционного хозяйственного суда Марина Барсук в интервью рассказала о закулисье ХХ съезда судей и вопросе баланса между независимостью и ответственностью судей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ХХ очередной съезд судей Украины стал важным этапом в процессе перезагрузки органов судейского управления. Одним из новых лиц в Совете судей Украины стала Марина Барсук — судья-спикер Северного апелляционного хозяйственного суда. «Судебно-юридическая газета» пообщалась с Мариной Анатольевной непосредственно после ее избрания о наиболее острых вопросах: от дисциплинарной ответственности до вызовов безопасности военного времени.

— Считаете ли вы существующую процедуру привлечения судей к ответственности справедливой, или она требует корректировки для защиты независимости судьи?

Марина Барсук: Процедура привлечения судей к ответственности является важной составляющей функционирования судебной системы, поскольку она обеспечивает подотчетность судей и доверие общества к правосудию. В то же время такая процедура должна быть сбалансированной и содержать достаточные гарантии для защиты независимости судьи.

Действующая процедура дисциплинарной ответственности судей в Украине в целом построена в соответствии с европейскими стандартами и предусматривает институциональные гарантии независимости.

Вместе с тем практика ее применения свидетельствует о необходимости определенного совершенствования отдельных аспектов. В частности, требуют большей определенности критерии дисциплинарной ответственности, чтобы избежать слишком широкого толкования оснований для привлечения судей к ответственности и унификации практики и предсказуемости решений.

Ключевой задачей является сохранение баланса между ответственностью судьи и его независимостью.

Дисциплинарные механизмы должны реагировать на нарушения, но в то же время не создавать рисков давления на судью из-за принятых им решений. Поэтому важно, чтобы процедура оставалась справедливой, предсказуемой и не использовалась как инструмент влияния на осуществление правосудия.

— Как суды справляются с работой в условиях постоянных обстрелов и воздушных тревог? Достаточно ли внимания государство уделяет безопасности судей и участников процессов?

Марина Барсук: несмотря на войну, суды продолжают работать. Мы уже адаптировались к условиям постоянных воздушных тревог. Заседания проходят в обычном режиме, а когда объявляют тревогу, мы прерываем рассмотрение дела, переходим в укрытие и после отбоя продолжаем заседание.

Также активно используем видеоконференции для участников процесса, которые не могут приехать в суд. Это позволяет обеспечивать непрерывность рассмотрения дел и доступ к правосудию даже в сложных условиях военного времени. Безопасность судей, работников суда и участников процесса при этом остается безусловным приоритетом.

— Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» предусматривает только два вида съезда: очередной и внеочередной. Понятие «продолжающегося» съезда, который годами находится в состоянии перерыва, в законе отсутствует. Как вы оцениваете легитимность кадровых назначений, сделанных делегатами, чей мандат выдавался коллективами судов под совершенно другую повестку дня и на другой срок? Не видите ли вы здесь риска для дальнейшего обжалования всех решений ВСП?

Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» предусматривает проведение очередных и внеочередных съездов судей, однако в то же время не содержит запрета на объявление перерывов в работе съезда.

Перерыв в работе ХХ съезда был обусловлен необходимостью завершения процедур отбора кандидатов в Высший совет правосудия. Этический совет сообщил о необходимости проведения нового конкурса из-за недостаточного количества кандидатов, поэтому съезд объективно не мог завершить рассмотрение этого вопроса в рамках одного заседания.

После завершения соответствующих процедур работа съезда была продолжена, что дало возможность выполнить определенные законом полномочия по формированию органов судейского управления.

Соответственно, все решения, принятые съездом в пределах его полномочий и в установленном порядке, являются легитимными, а оснований ставить под сомнение их правомерность нет.

— На съезде установлен довольно жесткий регламент для выступлений кандидатов в Совет судей — всего три минуты. Не считаете ли Вы, что такого короткого времени недостаточно, чтобы делегаты могли объективно оценить профессиональный уровень претендента и его программу?

Марина Барсук: Регламент в три минуты является вынужденным организационным решением, ведь на должности в Совет судей Украины претендует значительное количество кандидатов и важно предоставить возможность выступить каждому, кто имеет такое желание.

Само выступление имеет важное значение, ведь это возможность для делегатов съезда увидеть кандидатов и услышать их вживую. На съезде присутствуют представители судейского корпуса со всей Украины, поэтому живое представление кандидата, его позиции и стиля коммуникации является важной составляющей формирования общего впечатления.

Безусловно, такой формат является определенным вызовом для кандидатов, ведь за короткое время нужно максимально четко и концентрированно донести свое видение, опыт и приоритеты работы.

В то же время делегаты съезда оценивают кандидатов не только по трехминутному выступлению. Значение имеют их профессиональная репутация, предыдущая деятельность и позиция, которую они демонстрируют в профессиональной среде.

Кроме того, сегодня кандидаты имеют возможность представлять свои идеи и видение значительно шире – через профессиональные дискуссии и открытую публичную коммуникацию.

Поэтому решение делегатов формируется на основе комплексной оценки кандидата, баллотирующегося, а не только короткого выступления во время съезда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.