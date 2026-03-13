  1. В Украине

Как пройти физическую идентификацию через «Дія Підпис» — алгоритм действий

08:48, 13 марта 2026
Пройти физическую идентификацию можно на вебпортале ПФУ.
Один из способов прохождения физической идентификации — онлайн через «Дія.Підпис» («Дія ID»), авторизовавшись в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Фонда или в мобильном приложении «Пенсионный фонд Украины». Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области.

Как это сделать через вебпортал ПФУ?

Нужны смартфон, на котором установлено приложение «Дія», и компьютер / ноутбук / планшет.

  1. Зайдите на портал ПФУ.
  2. Нажмите «Вход», затем нажмите «Дія.Підпис».
  3. Получите код для входа и отсканируйте QR-код в приложении «Дія».
  4. Подтвердите личность через проверку по фото.
  5. Введите пятизначный код Дія.Підписа.

После этого вы автоматически попадете в личный кабинет — идентификация пройдена. Информация об этом появится в разделе «Мои обращения».

Как это сделать через мобильное приложение ПФУ?

  1. Установите или обновите приложение «Пенсионный фонд Украины».
  2. Выберите «Войти через Дія.Підпис».
  3. Подтвердите вход, активируйте Дія.Підпис (при необходимости).
  4. Пройдите идентификацию по фото.
  5. Создайте или введите пятизначный код Дія.Підписа.

После успешного входа идентификация считается пройденной.

Как можно решить проблему, когда при авторизации через Дія невозможно установить личность?

Вероятной причиной может быть незавершение процесса авторизации на вебпортале ПФУ. В частности, пользователь мог не дождаться полного завершения авторизации, в результате чего автоматическое обращение на прохождение идентификации не было сформировано.

Также такая ситуация возможна в случае, когда авторизация через приложение Дія происходит в конце отведенного времени (в течение последних секунд из предоставленных трех минут). В этом случае уведомление об успешной авторизации может поступить в Дії, однако соответствующее обращение на вебпортале не сформируется.

