Иностранных волонтеров во время войны освободят от требования долгосрочной визы для получения вида на жительство

09:20, 13 марта 2026
Верховная Рада приняла Закон, который отменяет требование получения долгосрочной визы для иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в гуманитарной или волонтерской деятельности в Украине.
Фото: daad-ukraine.org
Верховная Рада 12 марта 2026 года приняла законопроект № 13071 о внесении изменений в Закон Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» относительно отмены визовых требований для иностранцев и лиц без гражданства, которые являются гуманитарными работниками и волонтёрами, на период действия военного положения.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, после начала полномасштабного вторжения потребность в гуманитарной помощи резко возросла. По данным ООН, в 2023 году в ней нуждались около 17,6 млн человек. К гуманитарному реагированию привлечены сотни международных и украинских организаций, в работе которых участвуют иностранные специалисты и волонтёры.

В то же время действующая процедура легализации их пребывания предусматривает предварительное оформление долгосрочной визы типа D, что на практике усложняет получение вида на временное проживание. Получение этого типа визы требует выезда за пределы Украины, поскольку в настоящее время её выдают только консульские учреждения нашего государства.

В пояснительной записке сказано, что по результатам опроса, проведённого Центром демократии и верховенства права в партнёрстве с Национальной социальной сервисной службой Украины среди иностранных волонтёров, медиков и военных-легионеров, наибольшей проблемой для них является оформление документов (получение виз, видов на жительство, регистрация места проживания). Об этой проблеме сообщили 72,4% опрошенных респондентов. При этом около 53,3% опрошенных волонтёров были гражданами США и Великобритании».

Именно поэтому, на основании вышеизложенного, возникла необходимость временно изменить подход к регулированию пребывания иностранцев, привлечённых к гуманитарной деятельности в Украине.

Суть законодательных изменений

Нормы Закона устанавливают специальный правовой режим, согласно которому на период действия военного положения и в течение одного года после его прекращения отдельные требования миграционного законодательства временно не применяются к иностранцам, прибывшим для осуществления гуманитарной или волонтёрской деятельности.

Следует отметить, что Закон прямо устанавливает, что такие положения не распространяются на граждан Российской Федерации.

Упрощённый порядок распространяется, в частности, на иностранцев (кроме граждан РФ), работающих в филиалах и представительствах иностранных юридических лиц — получателей гуманитарной помощи, а также на лиц, участвующих в международных или региональных волонтёрских программах.

Отдельно Закон регулирует правовой статус иностранцев, которые прибыли в Украину после начала полномасштабной агрессии и обратились с заявлением о оформлении вида на временное проживание.

В частности, в Законе указано:

«Иностранцы и лица без гражданства, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1¹ раздела IV «Заключительные и переходные положения» этого Закона, которые въехали на территорию Украины после 24 февраля 2022 года и в течение 60 дней со дня вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» относительно отмены визовых требований для иностранцев и лиц без гражданства, которые являются гуманитарными работниками и волонтёрами, на период действия военного положения» обратились с заявлением о оформлении вида на временное проживание, считаются такими, которые временно на законных основаниях пребывают на территории Украины».

Таким образом, принятый Закон сможет помочь адаптировать миграционные процедуры к сложным условиям военного времени. Упрощение визовых требований позволит иностранным гуманитарным работникам и волонтёрам быстрее оформлять свой правовой статус в Украине, что должно облегчить работу гуманитарных организаций и ускорить оказание помощи людям, пострадавшим от войны.

Иностранных волонтеров во время войны освободят от требования долгосрочной визы для получения вида на жительство

