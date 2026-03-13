Суд во Львове обязал воинскую часть выплатить 1 миллион гривен военнослужащему, призванному до 25 лет

Военнослужащий участвовал в боях под Бахмутом и в Курской области и был уволен по состоянию здоровья.

Львовский окружной административный суд обязал воинскую часть начислить и выплатить военнослужащему единовременное денежное вознаграждение в размере 1 млн грн. Речь идет о выплате, предусмотренной постановлением Кабмина №153 для военных, которые были призваны или приняты на службу в возрасте до 25 лет и участвовали в боевых действиях во время военного положения.

Суд установил, что военнослужащий был мобилизован в 2022 году, когда ему еще не исполнилось 25 лет, выполнял боевые задачи и получил заболевание, связанное с защитой Родины. Из-за этого его признали непригодным к военной службе и уволили в отставку. Несмотря на это воинская часть не начислила ему предусмотренное правительственным постановлением вознаграждение, что и стало основанием для обращения в суд.

Обстоятельства дела №380/21694/25

Истец проходил военную службу в ВСУ с 14 апреля 2022 года во время мобилизации. На момент призыва его возраст был меньше 25 лет.

С декабря 2022 года он проходил службу в воинской части, в частности на должности разведчика-санитара роты специальной разведки.

По данным справки воинской части, военнослужащий непосредственно участвовал в боевых действиях:

с 21 января по 28 февраля 2023 года — в городе Бахмут Донецкой области;

в августе 2024 года — в Курской области (Глушковский район и город Суджа).

Общая продолжительность его участия в боевых действиях составила 50 дней.

Во время выполнения боевых задач военнослужащий получил заболевание, связанное с защитой Родины. Согласно свидетельству военно-врачебной комиссии от 9 апреля 2025 года его признали непригодным к военной службе, после чего в мае 2025 года уволили в отставку по состоянию здоровья.

Кроме того, истец имеет статус участника боевых действий и установленную инвалидность III группы вследствие войны.

После увольнения военнослужащий обращался в воинскую часть с требованием начислить и выплатить единовременное вознаграждение в размере 1 млн грн, предусмотренное постановлением Кабинета Министров от 11 февраля 2025 года №153. Однако соответствующая выплата произведена не была.

Считая такое бездействие незаконным, он обратился в административный суд.

Истец указывал, что соответствует всем условиям для получения единовременного вознаграждения:

был призван на военную службу в возрасте до 25 лет;

проходил службу во время военного положения;

непосредственно участвовал в боевых действиях;

получил заболевание, связанное с защитой Родины;

не привлекался к уголовной или административной ответственности за военные правонарушения.

Воинская часть возражала против иска, считая, что оснований для выплаты указанного вознаграждения нет.

Правовая оценка суда

Суд обратил внимание, что постановлением Кабинета Министров Украины №153 введен экспериментальный проект по повышению мотивации к прохождению военной службы гражданами в возрасте от 18 до 25 лет.

В соответствии с пунктом 4 этого постановления: военнослужащим, которые были призваны или приняты на службу до 25 лет и участвовали в боевых действиях не менее шести месяцев, выплачивается единовременное вознаграждение 1 млн грн; если участие в боевых действиях было менее шести месяцев, вознаграждение выплачивается пропорционально.

Исключение составляют случаи, когда военнослужащий не смог отслужить шесть месяцев из-за ранения или заболевания, полученных во время защиты Родины — в таком случае вознаграждение выплачивается в полном объеме.

Исследовав материалы дела, суд установил, что истец:

был призван на военную службу в возрасте до 25 лет;

проходил службу во время военного положения;

документально подтвердил участие в боевых действиях;

получил заболевание, связанное с защитой Украины, которое стало основанием для увольнения;

не имеет дисциплинарных или иных правонарушений, которые могли бы исключать выплату вознаграждения.

По выводу суда, эти обстоятельства свидетельствуют о полном соответствии истца критериям, определенным постановлением №153.

Суд также подчеркнул, что указанная норма устанавливает обязанность государства выплатить вознаграждение военнослужащим, которые не смогли продолжить службу из-за ранения или заболевания, полученных при выполнении боевых задач.

Решение суда

Львовский окружной административный суд частично удовлетворил иск.

Суд признал противоправным бездействие воинской части, которая не начислила и не выплатила истцу единовременное денежное вознаграждение; обязал воинскую часть начислить и выплатить военнослужащему 1 млн грн в соответствии с постановлением Кабинета Министров №153.

В то же время суд отказал в непосредственном взыскании средств, указав, что сначала уполномоченный орган должен осуществить их начисление, после чего возможна фактическая выплата.

