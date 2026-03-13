  1. В Украине

Хищение более 14 млн грн на фортификациях — в Днепропетровской области разоблачили должностных лиц воинской части

10:17, 13 марта 2026
Генпрокурор Руслан Кравченко заявил о двух схемах хищения средств во время строительства оборонительных рубежей.
Правоохранители разоблачили коррупционные схемы во время строительства оборонительных рубежей в Днепропетровской области. В хищении бюджетных средств подозревают должностных лиц воинской части и их гражданских сообщников. Об этом сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко.

По данным следствия, в 2024 году служащие воинской части организовали закупку материалов для фортификаций по завышенным ценам. К схемам привлекли подконтрольные предприятия, которые получали прямые договоры.

Цены на материалы завышали примерно на 20% от рыночных. Бюджетные средства перечисляли на счета компаний, после чего деньги переводили в наличные или легализовали. При этом материалы для оборонительных позиций фактически закупали значительно дешевле.

«Одна воинская часть. Две схемы. Пятеро подозреваемых. Более 14 млн грн убытков государству», — отметил Руслан Кравченко.

Генпрокурор отметил, что один из эпизодов организовал командир воинской части в звании полковника. Только за май–июнь 2024 года государству нанесен ущерб на 7,3 млн грн. Ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

В другом эпизоде, по версии следствия, участвовали начальник группы государственных закупок воинской части, офицер этой группы, его жена и гражданский арбитражный управляющий. Они присвоили еще около 6,7 млн грн.

Трем подозреваемым уже избрали меры пресечения, еще один находится в больнице.

«Проверяем причастность других должностных лиц и возможные хищения на десятки миллионов гривен. Работаем дальше», — добавил Генеральный прокурор.

Следствие продолжается.

ОГП военные Днепр Генеральный прокурор Украины офис генерального прокурора Руслан Кравченко

