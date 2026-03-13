Для абитуриентов отменят мотивационные письма, а правила поступления изложат «человеческим» языком

Вступительную кампанию 2026 года ждут изменения.

Иллюстративное изображение: Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство образования и науки Украины предлагает отменить мотивационные письма при поступлении в учреждения высшего образования и внедрить возможность засчитывать результаты иностранных выпускных экзаменов. Такие изменения предусмотрены в новом Порядке поступления, сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

Документ содержит несколько ключевых новаций. В частности, речь идет о возможности признавать результаты иностранных выпускных экзаменов, расширении сроков поступления по квоте 2 для абитуриентов с временно оккупированных территорий, а также об упрощении самого текста правил поступления.

Что касается правил поступления в понятной форме, то Трофименко отметил, что это было сделано для того, чтобы каждый абитуриент или его родители могли понять, что там написано, а не только сотрудники приемных комиссий.

Отдельно речь идет и об отмене мотивационных писем. По словам чиновника, эта практика утратила актуальность, в частности из-за использования искусственного интеллекта и появления коммерческих сервисов, которые предлагают написание таких текстов.

Кроме того, запланировано уменьшение количества приоритетов при подаче заявлений до 10. По данным министерства, результаты прошлой вступительной кампании показали, что около 80% абитуриентов фактически выбирают учебные заведения в пределах первых трех приоритетов.

Еще одной новацией может стать признание результатов национальных выпускных экзаменов других стран. В частности, абитуриенты, которые сдают, например, польскую «матуру», смогут использовать ее результаты для поступления в украинские университеты.

В настоящее время Порядок поступления в учреждения высшего образования утвержден приказом МОН и находится на согласовании с центральными органами исполнительной власти.

Ранее мы уже рассказывали, как планируют изменить вступительную кампанию в 2026 году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.