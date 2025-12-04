Мотивационные письма отменяют, а правила приема перепишут: как изменится вступительная кампания в 2026 году

Вступительная кампания-2026: мотивационные письма отменяют, НМТ остается главным инструментом отбора

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №13650 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2026 года.

В МОН отметили, что законопроект №13650 закрепляет Национальный мультипредметный тест (НМТ) как основной инструмент отбора в учреждения высшего образования и продолжает практику освобождения выпускников от обязательной ДПА в военное время.

Ключевое решение — отмена мотивационных писем

В МОН объясняют, что мотивационные письма фактически утратили роль инструмента конкурсного отбора и часто создавались с помощью коммерческих авторов или искусственного интеллекта. Поэтому в кампании поступления 2026 года их больше не будут требовать.

Что еще предусматривает реформа

Министерство образования и науки готовит обновленный Порядок приема с акцентом на:

прозрачность правил поступления;

поддержку военных, ветеранов и жителей пострадавших территорий;

цифровизацию процедур;

приближение украинского высшего образования к европейским стандартам согласно Стратегии развития на 2022–2032 годы.

Порядок приема перепишут в более понятной структуре и доступным языком — не только для приемных комиссий, но и для самих абитуриентов и их родителей.

Публичное обсуждение

После официальной публикации закона МОН вынесет проект Порядка приема-2026 на общественное обсуждение. Вузы, студенческое самоуправление, работодателей и общественные организации призывают присоединиться к разработке предложений, чтобы сделать новые правила максимально соответствующими потребностям абитуриентов и задачам модернизации системы высшего образования Украины.

