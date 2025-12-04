  1. В Украине

Мотивационные письма отменяют, а правила приема перепишут: как изменится вступительная кампания в 2026 году

11:10, 4 декабря 2025
Вступительная кампания-2026: мотивационные письма отменяют, НМТ остается главным инструментом отбора
Мотивационные письма отменяют, а правила приема перепишут: как изменится вступительная кампания в 2026 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №13650 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2026 года.

В МОН отметили, что законопроект №13650 закрепляет Национальный мультипредметный тест (НМТ) как основной инструмент отбора в учреждения высшего образования и продолжает практику освобождения выпускников от обязательной ДПА в военное время.

Ключевое решение — отмена мотивационных писем

В МОН объясняют, что мотивационные письма фактически утратили роль инструмента конкурсного отбора и часто создавались с помощью коммерческих авторов или искусственного интеллекта. Поэтому в кампании поступления 2026 года их больше не будут требовать.

Что еще предусматривает реформа

Министерство образования и науки готовит обновленный Порядок приема с акцентом на:

  • прозрачность правил поступления;
  • поддержку военных, ветеранов и жителей пострадавших территорий;
  • цифровизацию процедур;
  • приближение украинского высшего образования к европейским стандартам согласно Стратегии развития на 2022–2032 годы.

Порядок приема перепишут в более понятной структуре и доступным языком — не только для приемных комиссий, но и для самих абитуриентов и их родителей.

Публичное обсуждение

После официальной публикации закона МОН вынесет проект Порядка приема-2026 на общественное обсуждение. Вузы, студенческое самоуправление, работодателей и общественные организации призывают присоединиться к разработке предложений, чтобы сделать новые правила максимально соответствующими потребностям абитуриентов и задачам модернизации системы высшего образования Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Верховная Рада Украины Украина МОН Украины университет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Удастся ли решить проблему признания пропавших без вести в связи с войной — законодательные инициативы

Поскольку существует определённая проблема с обеспечением законных прав и интересов лиц, связанных семейными или иными связями с пропавшими без вести в связи с военными действиями, вооружённым конфликтом, прокомментируем законодательные инициативы, направленные на решение этой проблемы.

Сколько средств получит судебная система в следующем году и на сколько миллиардов она недофинансирована

Верховная Рада утвердила госбюджет на 2026 год, оставив судебную систему с теми же хроническими болезнями и дефицитом средств.

Экспорт без препятствий: как законопроект №14270 защитит украинские товары на международном рынке

Законопроект предусматривает механизмы быстрого реагирования на дискриминационные действия других государств и обеспечивает безопасный доступ украинских товаров на международные рынки.

Неожиданный маневр: почему два суда по‑своему увидели одну и ту же ДТП в Киеве

Как разные ракурсы видеодоказательств привели к противоположным выводам и кардинально изменили юридическую траекторию дела.

Сильное государство начинается с памяти о тех, кто его творил — Елена Шуляк

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6493, который вводит особый статус для народных депутатов – основателей государственной независимости Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]