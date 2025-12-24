С 2026 года аудиозапись для установления инвалидности станет обязательной

Видеозапись остается необязательной для экспертных команд.

С 1 января 2026 года аудиофиксация рассмотрения дела экспертными командами с помощью звукозаписывающих средств станет обязательной при очной оценке, выездной оценке по месту пребывания или лечения человека, а также дистанционной оценке с использованием телемедицины (телевидеоконсультирование). Об этом сообщили в Минздраве.

Обязательная аудиофиксация не проводится только во время заочной оценки, хотя экспертная команда может фиксировать ее аудиозаписью по собственной инициативе.

До 1 января 2026 года аудиофиксация является необязательной и проводится по инициативе команды. Видеофиксация экспертными командами сейчас и после 1 января 2026 года остается необязательной.

Человек, в отношении которого проводится оценка, или его уполномоченный представитель может самостоятельно осуществлять аудио- или видеозапись.

Права человека на фиксацию оценки

Помимо фиксации экспертной командой, человек или его представитель имеет право самостоятельно осуществлять видео- или аудиозапись заседания, фотофиксацию документов, формируемых во время оценки, а также получать доступ к аудиозаписи, которая хранится в учреждении здравоохранения.

Самостоятельная видео- и аудиозапись

Человек или его представитель может до начала оценки подать администратору учреждения здравоохранения заявление в произвольной форме (бумажное или, при технической возможности, электронное) о самостоятельной видео- и/или аудиофиксации с использованием собственных средств.

В заявлении должно быть обязательство не препятствовать процессу оценки и не использовать запись для других целей, кроме подготовки жалобы или обжалования решения экспертной команды.

Без заявления учреждение имеет основания отказать в разрешении на самостоятельную запись.

Фотофиксация документов

Человек или его представитель имеет право с помощью собственных средств осуществлять фотофиксацию документов, которые формируются экспертной командой во время оценки.

Получение копии аудиозаписи

С 1 января 2026 года после оценки человек имеет право получить копию аудиозаписи, сделанной командой, подав ходатайство в учреждение здравоохранения.

Использование записей при обжаловании

Видео- и аудиозаписи могут использоваться для подготовки жалобы на решение экспертной команды и во время ее рассмотрения в Центре оценки функционального состояния лица или в суде.

Как должна осуществляться фиксация во время оценки

Видео- и аудиофиксация должна проводиться без помех процессу оценки, с соблюдением личных неимущественных прав участников, тактичностью, вежливостью, сдержанностью и уважением — независимо от того, кто осуществляет запись.

Ограничения на использование видео- и аудиозаписей

Не допускается публичное использование видео- или аудиозаписей без согласия лиц, присутствующих на них, в частности публичный показ, оповещение или размещение в интернете, включая социальные сети.

Записи могут быть приобщены к материалам при обжаловании решения экспертной команды.

Аудиофиксация экспертными командами (с 1 января 2026 года)

Обязательной является аудиофиксация рассмотрения дела во время очной оценки, выездной оценки по месту пребывания/лечения человека и дистанционной оценки с применением телемедицины.

Учреждениям здравоохранения рекомендуется размещать наклейки об аудиофиксации на дверях кабинетов, в начале заседания озвучивать состав команды и предупреждать о фиксации.

В случае видеофиксации — информировать человека и размещать уведомление; человек имеет право отказаться от видеосъемки, но не от аудиофиксации.

Аудиозапись хранится в учреждении здравоохранения в течение трех лет в сервисе с требованиями безопасности, целостности данных и ограниченного доступа.

