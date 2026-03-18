Получение неправомерной выгоды бывшим полицейским в Сумской области и адвокатом: ВАКС подтвердил приговор

Апелляционная палата ВАКС подтвердила наказание бывшему полицейскому и адвокату — 7 и 6 лет лишения свободы.

Апелляционная палата ВАКС оставила без существенных изменений приговор в отношении бывшего руководителя следственного управления ГУ Нацполиции в Сумской области Р. Шевченко и его сообщника – адвоката Е. Руднева, сообщили в САП.

18 марта 2026 года Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу защиты и внесла коррективы в правовую квалификацию по ч. 3 ст. 368 и ч. 3 ст. 369 УК Украины, исключив из мотивировочной части формулировку «по предварительному сговору группой лиц». В остальной части приговор оставлен без изменений.

Бывший сотрудник полиции приговорен к 7 годам лишения свободы с трехлетним запретом на занятие должностей в правоохранительных органах и конфискацией всего имущества. Адвокат – к 6 годам лишения свободы с трехлетним запретом на адвокатскую деятельность и конфискацией всего имущества.

Постановление апелляционного суда вступает в законную силу с момента оглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный Суд в течение трех месяцев.

Как ранее сообщалось, в рамках досудебного расследования установлено, что должностное лицо Нацполиции требовал от предпринимателя предоставить ему неправомерную выгоду за закрытие уголовного производства, а также подстрекал к предоставлению ее якобы руководству прокуратуры области. Оговоренные средства, а именно 8 тыс. долларов США, должны были быть переданы несколькими траншами при посредничестве адвоката.

Сотрудник полиции и его сообщник были задержаны «на горячем», сразу после получения ими части оговоренных средств в размере 5 тыс. долларов.

16 октября 2022 года раскрытым лицам было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27 и ч. 3 ст. 369 УК Украины.

