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Влияет ли доход родителей на назначение пособия на проживание детям-переселенцам — объяснили в ПФУ

22:30, 7 июня 2026
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Правительство обновило правила выплат для внутренне перемещенных лиц и изменило условия назначения пособия семьям с детьми.
Влияет ли доход родителей на назначение пособия на проживание детям-переселенцам — объяснили в ПФУ
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Правительство внесло изменения в порядок предоставления помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц. Одно из главных нововведений касается семей с детьми: отныне при назначении выплат для детей-переселенцев доход родителей не будет учитываться. Об этом сообщили в Управлении субсидий, льгот и государственных социальных пособий Пенсионного фонда в Винницкой области.

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В то же время право на получение помощи и в дальнейшем будет определяться с учетом имущественного положения семьи. При рассмотрении заявлений будут учитываться наличие жилья за пределами территорий боевых действий или временной оккупации, депозиты и значительные средства на банковских счетах, а также приобретение недвижимости, земельных участков, транспортных средств или другого дорогостоящего имущества.

Также изменились сроки назначения выплат. Если заявление было подано до 1 июня 2026 года, помощь назначат с 1 февраля 2026 года. Для граждан, которые обратятся после этой даты, выплаты будут начисляться с месяца подачи заявления.

В Пенсионном фонде отдельно обратили внимание на необходимость повторного обращения семей, которые ранее утратили право на помощь из-за превышения установленного уровня доходов.

Специалисты отмечают, что таким семьям необходимо подать новое заявление в органы Пенсионного фонда Украины для повторного рассмотрения права на назначение пособия. Автоматического возобновления выплат в таких случаях не предусмотрено.

Подать заявление на назначение пособия можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда, через Центр предоставления административных услуг или орган местного самоуправления, а также почтовым отправлением.

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дети ВПЛ ПФУ

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