Верховный Суд разъяснил правила обжалования судебных постановлений об опечатках и арифметических ошибках

Обжалование постановления о внесении исправлений в судебное решение или об отказе в их внесении должно осуществляться в том же порядке, что и обжалование судебного решения, в отношении которого решался вопрос об исправлении, — ОП ККС ВС.

Объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда пришла к выводу, что постановления следственного судьи об исправлении описок или очевидных арифметических ошибок не могут быть обжалованы отдельно в апелляционном порядке. Это решение было принято по результатам рассмотрения дела № 712/11657/25.

Обстоятельства дела

В данном уголовном производстве постановлением следственного судьи местного суда жалоба на бездействие прокурора оставлена без удовлетворения, поскольку уголовное производство было прекращено. Однако в резолютивной части постановления следственного судьи, вынесенного в порядке ч. 2 ст. 376 УПК Украины, указано об удовлетворении жалобы и обязательстве совершить определенные действия. В дальнейшем в порядке ст. 379 УПК Украины постановлением следственного судьи местного суда исправлена выявленная допущенная очевидная ошибка в резолютивной части постановления следственного судьи и указано, что жалоба на бездействие прокурора оставлена без удовлетворения.

Не согласившись с постановлением следственного судьи об исправлении опечатки, заявительница подала апелляционную жалобу. Апелляционный суд отказал в открытии производства и указал, что постановление следственного судьи об исправлении описки не входит в перечень судебных решений, которые в соответствии с положениями ст. 309 УПК Украины подлежат отдельному обжалованию в ходе досудебного расследования. В кассационной жалобе заявительница указала, что суд апелляционной инстанции лишил ее права на апелляционное обжалование, предусмотренного ч. 3 ст. 379 УПК Украины.

Позиция Верховного Суда

Оценивая приведенные кассационные требования, объединенная палата ККС ВС указала, что, решая вопрос об исправлении описки или очевидных арифметических ошибок, допущенных в судебном решении, суд не имеет права изменять содержание судебного решения. Резолютивная часть решения суда, вынесенная в порядке ч. 2 ст. 376 УПК Украины, также может быть предметом пересмотра по заявлению об исправлении в ней описки или очевидной арифметической ошибки. При этом внесение изменений в резолютивную часть судебного решения в порядке ст. 379 УПК Украины, которые изменяют принятое решение по существу, является недопустимым.

Содержание постановления о внесении исправлений в судебное решение всегда взаимосвязано с содержанием судебного решения, в которое вносятся изменения, а потому оценка правомерности вынесения такого постановления с точки зрения его содержания в случае его обжалования в апелляционном или кассационном порядке должна осуществляться одновременно с оценкой содержания исправленного судебного решения. Поскольку, согласно ч. 3 ст. 307 УПК Украины, постановление следственного судьи об отказе в удовлетворении жалобы на бездействие прокурора не может быть обжаловано, то постановление следственного судьи того же суда, которым в него внесены исправления, также не может быть предметом апелляционного обжалования.

