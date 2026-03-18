В Киеве отправили за решетку мужчину, который изнасиловал 19-летнюю девушку

Нападение на девушку произошло на улице Набережно-Печерская дорога.

В Киеве суд признал жителя Кривого Рога виновным в изнасиловании 19-летней девушки. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Печерский районный суд Киева назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Отмечается, что в мае 2016 года в Голосеевском районе к девушке, которая поздно вечером возвращалась домой по ул. Набережно-Печерская дорога, мужчина, которому тогда было 53 года, подошел сзади.

«Он накинул ей на лицо куртку и силой оттащил на железнодорожные пути, где дважды изнасиловал. При этом нападавший угрожал девушке, что убьет ее, если она будет кричать и сопротивляться», — заявили в прокуратуре.

В суде обвиняемый, который неофициально работал в Киеве строителем, свою вину не признал, утверждая, что его оговорили лишь потому, что он ранее дважды отбывал наказание за изнасилование.

Мужчину взяли под стражу в зале суда.

