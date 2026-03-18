У Києві відправили за ґрати чоловіка, який зґвалтував 19-річну дівчину

17:54, 18 березня 2026
Напад на дівчину стався по вулиці Набережно-Печерська дорога.
У Києві суд визнав мешканця Кривого Рогу винним у зґвалтуванні 19-ти річної дівчини. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Печерським районним судом Києва йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі.

Зазначається, що у травні 2016 року в Голосіївському районі до дівчини, яка пізно ввечері поверталась додому по вул. Набережно-Печерська дорога, чоловік, якому тоді було 53 роки, підійшов ззаду.

«Він накинув їй на обличчя куртку та силоміць відтягнув на залізничні колії, де двічі зґвалтував. При цьому нападник погрожував дівчині, що вб’є її, якщо вона буде кричати та чинити опір», - заявили у прокуратурі.

У суді обвинувачений, який неофіційно працював у Києві будівельником, свою вину не визнав, стверджуючи що його обмовили лише тому, що він раніше двічі відбував покарання за зґвалтування.

Чоловіка взяли під варту у залі суду.

