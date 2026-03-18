За $1000 обещала вести юридические дела — в США задержали женщину, выдававшую себя за адвоката
В США Офис шерифа округа Юнион арестовал женщину из города Марион, которую подозревают в том, что она выдавала себя за адвоката, не имея лицензии на осуществление юридической практики, пишет knoe.com.
42-летнюю Меганн Браун задержали 16 марта. Ее подозревают в совершении тяжкого мошенничества и ложном представлении себя другим лицом.
По данным правоохранителей, Браун сообщила потерпевшей, что сможет решить имеющиеся юридические проблемы и помочь с дальнейшими судебными процедурами от ее имени. В то же время указанные вопросы так и не были решены.
Потерпевшая заявила, что заплатила Браун более 1000 долларов за ведение юридических дел.
Суд определил для подозреваемой залог в размере 15 000 долларов.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.