  1. У світі

За $1000 обіцяла вести юридичні справи — у США затримали жінку, яка видавала себе за адвокатку

18:00, 18 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Підозрювана без ліцензії обіцяла вирішити юридичні проблеми та отримала 1000 доларів від потерпілої.
За $1000 обіцяла вести юридичні справи — у США затримали жінку, яка видавала себе за адвокатку
Фото: stockcake.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США Офіс шерифа округу Юніон заарештував жінку з міста Маріон, яку підозрюють у тому, що вона видавала себе за адвоката, не маючи ліцензії на здійснення юридичної практики, пише knoe.com.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

42-річну Меганн Браун затримали 16 березня. Її підозрюють у вчиненні тяжкого шахрайства та неправдивому видаванні себе за іншу особу.

За даними правоохоронців, Браун повідомила потерпілій, що зможе вирішити наявні юридичні проблеми та допомогти з подальшими судовими процедурами від її імені. Водночас зазначені питання так і не були вирішені.

Потерпіла заявила, що заплатила Браун понад 1000 доларів за ведення юридичних справ.

Суд визначив для підозрюваної заставу у розмірі 15 000 доларів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США адвокат

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ХХ з’їзд суддів 2026 затвердив нову редакцію Положення про Раду суддів України

Цифровізація, нові антикорупційні фільтри та жорсткі правила кворуму: ХХ з’їзд суддів затвердив нове Положення про РСУ

Депутати анонсували фінальну версію та друге читання закону про кредитні історії

Від ідентифікаційного коду до серії свідоцтва про смерть — склад кредитної історії розширюють  до небачених масштабів.

Цифрові відбитки, Jira та ChatGPT: практика Верховного Суду щодо меж допустимості електронних доказів

Месенджери та метадані —  нові інструменти доказування на практиці Верховного Суду.

США не змогли повною мірою проконтролювати $26 млрд допомоги Україні — USAID

Аудит USAID виявив суттєво обмежену здатність контролювати належне отримання та використання 26 млрд доларів прямої бюджетної підтримки уряду України.

Військових не відправлятимуть на фронт одразу: Рада хоче запровадити «3-місячний буфер»

Законопроєкт пропонує тримісячний період адаптації для військових після навчання, щоб знизити втрати та підвищити бойову готовність.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]