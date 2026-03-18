За $1000 обіцяла вести юридичні справи — у США затримали жінку, яка видавала себе за адвокатку

Підозрювана без ліцензії обіцяла вирішити юридичні проблеми та отримала 1000 доларів від потерпілої.

У США Офіс шерифа округу Юніон заарештував жінку з міста Маріон, яку підозрюють у тому, що вона видавала себе за адвоката, не маючи ліцензії на здійснення юридичної практики, пише knoe.com.

42-річну Меганн Браун затримали 16 березня. Її підозрюють у вчиненні тяжкого шахрайства та неправдивому видаванні себе за іншу особу.

За даними правоохоронців, Браун повідомила потерпілій, що зможе вирішити наявні юридичні проблеми та допомогти з подальшими судовими процедурами від її імені. Водночас зазначені питання так і не були вирішені.

Потерпіла заявила, що заплатила Браун понад 1000 доларів за ведення юридичних справ.

Суд визначив для підозрюваної заставу у розмірі 15 000 доларів.

