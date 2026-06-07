Росія вдарила по сховищу відпрацьованого палива біля Чорнобиля — Зеленський заявив про свідомий удар

Президент заявив про удар по сховищу відпрацьованого ядерного палива та закликав до посилення тиску на РФ.

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Російські війська завдали удару по території поблизу Чорнобильської атомної електростанції, влучивши в одну з будівель Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, об’єкт є елементом критичної інфраструктури ядерної сфери.

«Сьогодні росіяни знов завдали удару по особливій території навколо Чорнобильської атомної станції. “Шахед” уразив одну з будівель Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Об’єкт надзвичайно критичної інфраструктури. І надзвичайно підлий російський удар», — зазначив Зеленський.

Він повідомив, що наразі фахівці МЗС України, Міністерства енергетики та відповідні служби інформують міжнародних партнерів про інцидент.

Президент підкреслив, що удар був завданий саме по об’єкту ядерної інфраструктури, і назвав його свідомим.

«Росія свідомо вдарила саме по цьому об’єкту ядерної інфраструктури. Станом на зараз немає перевищення норм радіаційного фону. Але однозначно є перевищення навіть вже давно захмарної російської наглості», — сказав він.

За словами Зеленського, після атаки українські рятувальники оперативно ліквідували пожежу на ураженому об’єкті.

Він також наголосив на необхідності нових міжнародних кроків у відповідь на дії Росії, щоб, за його словами, «росіяни відчули, що така їхня терористична війна – удар по самій Росії».

Президент повідомив, що цієї ночі удари також фіксувалися по цивільних об’єктах у 13 областях України. Загалом за тиждень, за його словами, Росія застосувала проти України 88 ракет, понад 3250 ударних дронів та близько 1800 керованих авіаційних бомб.

Зеленський наголосив на необхідності посилення тиску на Росію.

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