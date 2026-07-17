Виплати для ВПО: чи впливає дохід військового на призначення допомоги сім'ї

Якщо військовослужбовець проходить службу, його не включають до складу сім'ї ВПО під час визначення права на продовження виплати допомоги.

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Під час призначення або продовження допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) грошове забезпечення військовослужбовця враховується не в усіх випадках.

Відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, до складу сім'ї ВПО включаються, незалежно від наявності відомостей у Єдиній інформаційній базі даних про ВПО, зокрема чоловік, дружина та діти.

Водночас документ передбачає винятки. До складу сім'ї уповноваженої особи не включаються громадяни, призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», які беруть або брали безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації. Виняток становлять особи та члени їхніх сімей, які відповідно до законодавства отримують компенсацію за оренду житла як внутрішньо переміщені особи.

Таким чином, якщо військовослужбовець проходить службу та бере безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони (і не перебуває на лікуванні чи реабілітації), його не включають до складу сім'ї ВПО під час визначення права на продовження виплати допомоги. У такому разі його грошове забезпечення не враховується при обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

В інших випадках грошове забезпечення військовослужбовця враховується при розрахунку середньомісячного доходу сім'ї в сумі, що залишається після утримання податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Порядок надання допомоги визначено постановою Кабінету Міністрів України №332 від 20 березня 2022 року.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», сім'ї внутрішньо переміщених осіб, які отримали статус ВПО ще у 2014 році, але не переміщувалися повторно після початку повномасштабного вторгнення, можуть отримати відмову у призначенні допомоги на дітей.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №390 від 18 березня 2026 року, поновлення виплат на проживання для дітей, які раніше отримували допомогу або втратили право на неї, можливе лише за умови одночасного виконання визначених вимог.

Зокрема, сім'я повинна або переміститися чи повторно переміститися з 1 січня 2022 року з територій бойових дій або тимчасово окупованих Росією територій, або мати житло, яке було знищене чи пошкоджене до стану, непридатного для проживання. Крім того, середньомісячний дохід на одну особу не повинен перевищувати чотири прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб — 10 380 гривень у 2026 році.