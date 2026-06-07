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У яких випадках за купання в водоймах українцям доведеться заплатити 5000 гривень штрафу

12:23, 7 червня 2026
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Прямої заборони на купання у всіх «диких» водоймах немає, однак штраф можуть накласти за ігнорування заборонних знаків або вимог ДСНС і поліції.
У яких випадках за купання в водоймах українцям доведеться заплатити 5000 гривень штрафу
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Україні не передбачено окремої статті Кодексу про адміністративні правопорушення, яка б прямо встановлювала штраф саме за купання у заборонених або необлаштованих місцях. Водночас відповідальність може наставати за низкою суміжних норм залежно від обставин. Станом на 2026 рік застосовуються такі основні статті.

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Основні норми та розміри штрафів

Стаття 188-16 КУпАП (невиконання законних вимог посадових осіб ДСНС або органів цивільного захисту)
Застосовується у випадках, коли діє заборона на купання — наприклад, встановлено червоний прапор, знак «Купання заборонено» або є офіційне розпорядження рятувальників чи поліції.

  • перше порушення: 1 700 – 3 400 грн
  • повторне протягом року: 3 400 – 5 100 грн

Стаття 185 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського)
Застосовується, якщо особа не виконує вимогу припинити купання.

  • штраф: 136 – 225 грн
  • або громадські роботи 40–60 годин
  • або виправні роботи
  • або адміністративний арешт до 15 діб (у разі тяжких випадків)

Стаття 152 КУпАП (порушення правил благоустрою населених пунктів)
Може застосовуватися за купання у місцях, не визначених для цього місцевими правилами, наприклад у кар’єрах або на необлаштованих водоймах.

  • для громадян: 340 – 1 360 грн
  • для посадових осіб або підприємців: 850 – 1 700 грн

Коли саме настає відповідальність

Прямої загальної заборони на купання у всіх необлаштованих водоймах у законодавстві немає. Штрафи застосовуються у таких випадках:

  • є офіційна заборона (знаки, прапори, оголошення місцевої влади);
  • особа не виконує вимоги рятувальників або поліції;
  • місце визначене як заборонене правилами благоустрою громади.

Найчастіше протоколи складають на офіційних пляжах, де встановлені попереджувальні знаки або працює рятувальна служба. У випадках кар’єрів, ставків чи річок без обладнаних пляжів ДСНС зазвичай обмежується попередженнями, але за окремих умов також можуть оформлювати адміністративні матеріали.

Рекомендації

  • купатися слід лише на офіційно облаштованих пляжах із рятувальною службою;
  • варто звертати увагу на попереджувальні знаки та кольори прапорів;
  • червоний прапор або знак «Купання заборонено» означає підвищену небезпеку;
  • у разі складання протоколу його можна оскаржити в суді, якщо є порушення процедури.

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поліція гроші ДСНС Україна штраф

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