У яких випадках за купання в водоймах українцям доведеться заплатити 5000 гривень штрафу
Україні не передбачено окремої статті Кодексу про адміністративні правопорушення, яка б прямо встановлювала штраф саме за купання у заборонених або необлаштованих місцях. Водночас відповідальність може наставати за низкою суміжних норм залежно від обставин. Станом на 2026 рік застосовуються такі основні статті.
Основні норми та розміри штрафів
Стаття 188-16 КУпАП (невиконання законних вимог посадових осіб ДСНС або органів цивільного захисту)
Застосовується у випадках, коли діє заборона на купання — наприклад, встановлено червоний прапор, знак «Купання заборонено» або є офіційне розпорядження рятувальників чи поліції.
- перше порушення: 1 700 – 3 400 грн
- повторне протягом року: 3 400 – 5 100 грн
Стаття 185 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського)
Застосовується, якщо особа не виконує вимогу припинити купання.
- штраф: 136 – 225 грн
- або громадські роботи 40–60 годин
- або виправні роботи
- або адміністративний арешт до 15 діб (у разі тяжких випадків)
Стаття 152 КУпАП (порушення правил благоустрою населених пунктів)
Може застосовуватися за купання у місцях, не визначених для цього місцевими правилами, наприклад у кар’єрах або на необлаштованих водоймах.
- для громадян: 340 – 1 360 грн
- для посадових осіб або підприємців: 850 – 1 700 грн
Коли саме настає відповідальність
Прямої загальної заборони на купання у всіх необлаштованих водоймах у законодавстві немає. Штрафи застосовуються у таких випадках:
- є офіційна заборона (знаки, прапори, оголошення місцевої влади);
- особа не виконує вимоги рятувальників або поліції;
- місце визначене як заборонене правилами благоустрою громади.
Найчастіше протоколи складають на офіційних пляжах, де встановлені попереджувальні знаки або працює рятувальна служба. У випадках кар’єрів, ставків чи річок без обладнаних пляжів ДСНС зазвичай обмежується попередженнями, але за окремих умов також можуть оформлювати адміністративні матеріали.
Рекомендації
- купатися слід лише на офіційно облаштованих пляжах із рятувальною службою;
- варто звертати увагу на попереджувальні знаки та кольори прапорів;
- червоний прапор або знак «Купання заборонено» означає підвищену небезпеку;
- у разі складання протоколу його можна оскаржити в суді, якщо є порушення процедури.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.