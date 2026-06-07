У яких випадках за купання в водоймах українцям доведеться заплатити 5000 гривень штрафу

Прямої заборони на купання у всіх «диких» водоймах немає, однак штраф можуть накласти за ігнорування заборонних знаків або вимог ДСНС і поліції.

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Україні не передбачено окремої статті Кодексу про адміністративні правопорушення, яка б прямо встановлювала штраф саме за купання у заборонених або необлаштованих місцях. Водночас відповідальність може наставати за низкою суміжних норм залежно від обставин. Станом на 2026 рік застосовуються такі основні статті.

Основні норми та розміри штрафів

Стаття 188-16 КУпАП (невиконання законних вимог посадових осіб ДСНС або органів цивільного захисту)

Застосовується у випадках, коли діє заборона на купання — наприклад, встановлено червоний прапор, знак «Купання заборонено» або є офіційне розпорядження рятувальників чи поліції.

перше порушення: 1 700 – 3 400 грн

повторне протягом року: 3 400 – 5 100 грн

Стаття 185 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського)

Застосовується, якщо особа не виконує вимогу припинити купання.

штраф: 136 – 225 грн

або громадські роботи 40–60 годин

або виправні роботи

або адміністративний арешт до 15 діб (у разі тяжких випадків)

Стаття 152 КУпАП (порушення правил благоустрою населених пунктів)

Може застосовуватися за купання у місцях, не визначених для цього місцевими правилами, наприклад у кар’єрах або на необлаштованих водоймах.

для громадян: 340 – 1 360 грн

для посадових осіб або підприємців: 850 – 1 700 грн

Коли саме настає відповідальність

Прямої загальної заборони на купання у всіх необлаштованих водоймах у законодавстві немає. Штрафи застосовуються у таких випадках:

є офіційна заборона (знаки, прапори, оголошення місцевої влади);

особа не виконує вимоги рятувальників або поліції;

місце визначене як заборонене правилами благоустрою громади.

Найчастіше протоколи складають на офіційних пляжах, де встановлені попереджувальні знаки або працює рятувальна служба. У випадках кар’єрів, ставків чи річок без обладнаних пляжів ДСНС зазвичай обмежується попередженнями, але за окремих умов також можуть оформлювати адміністративні матеріали.

Рекомендації

купатися слід лише на офіційно облаштованих пляжах із рятувальною службою;

варто звертати увагу на попереджувальні знаки та кольори прапорів;

червоний прапор або знак «Купання заборонено» означає підвищену небезпеку;

у разі складання протоколу його можна оскаржити в суді, якщо є порушення процедури.

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