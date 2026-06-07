Суд став на бік доньки – заповіт батька на користь третьої особи визнано недійсними через його стан психічного здоров’я

Суд погодився з повторною судово-психіатричною експертизою та скасував рішення про передачу частки квартири.

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Київський апеляційний суд визнав недійсними договір довічного утримання, договір про зміну набувача та заповіт через психічний стан заповідача.

Обставини справи

У квітні 2021 року дочка звернулася до Святошинського районного суду міста Києва з позовом про визнання недійсним договору довічного утримання, укладеного 2 липня 2020 року між її батьком та однією особою, посвідченого приватним нотаріусом і зареєстрованого за № 483; визнання недійсним договору від 25 серпня 2020 року про зміну набувача за цим договором, посвідченого тим самим нотаріусом за № 653, за яким право на частку квартири перейшло до іншої особи; скасування запису про державну реєстрацію права власності на цю частку квартири за новим набувачем; а також визнання недійсним заповіту від 26 червня 2020 року, посвідченого тим самим нотаріусом за № 444, за яким все майно заповідалося третій особі.

Позивачка зазначала, що її батько помер у 2020 році у віці 78 років. Спадкоємцями першої черги за законом є вона та її сестра, особа з інвалідністю II групи. Батько страждав на психічні розлади, перебував на диспансерному обліку у психіатра, у 2013 році проходив стаціонарне лікування, після смерті дружини у 2017 році його стан погіршився, спостерігалися приступи агресії, провали пам’яті, сонливість, потреба у сторонньому догляді. Позивачка стверджувала, що під час укладення спірних правочинів батько не міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. Крім того, він не потребував додаткового утримання, оскільки мав значні кошти на рахунку, а догляд здійснювали дочка та падчерка.

Рішенням Святошинського районного суду міста Києва від 05 березня 2025 року у задоволенні позову відмовлено.

Не погодившись із рішенням, позивачка подала апеляційну скаргу, в якій просила скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалити нове про задоволення позову. Серед ключових доводів — висновок повторної посмертної судово-психіатричної експертизи № 186-ц від 04 жовтня 2024 року, згідно з яким батько страждав на хронічний стійкий психічний розлад у вигляді параноїдної шизофренії на фоні органічного ураження головного мозку і на момент укладення спірних правочинів не міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними.

Що вирішив суд

Київський апеляційний суд постановою від 09 липня 2025 року апеляційну скаргу задовольнив частково, рішення суду першої інстанції скасував і ухвалив нове рішення про часткове задоволення позову.

Суд визнав недійсним договір довічного утримання від 02 липня 2020 року, договір від 25 серпня 2020 року про зміну набувача за цим договором, а також заповіт від 26 червня 2020 року. Скасував рішення приватного нотаріуса про державну реєстрацію права власності на частку квартири за новим набувачем.

Апеляційний суд дійшов висновку, що висновок повторної посмертної судово-психіатричної експертизи № 186-ц від 4 жовтня 2024 року є належним, допустимим і достовірним доказом. Суд встановив, що експертиза проведена державною спеціалізованою установою підпорядкованою Міністерству охорони здоров’я України, а строк дії свідоцтв судових експертів продовжено на період дії воєнного стану відповідно до нормативних актів. Висновок експертизи узгоджується з медичною документацією, показаннями свідків про дивну, агресивну, неадекватну поведінку батька протягом тривалого часу та іншими доказами.

Суд керувався статтею 225 Цивільного кодексу України, правовими висновками Верховного Суду (зокрема, постановами Об’єднаної палати від 11 листопада 2019 року у справі № 496/4851/14-ц, від 20 грудня 2021 року у справі № 635/3664/16 та іншими), згідно з якими для визнання правочину недійсним необхідна абсолютна неспроможність особи в момент його вчинення усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. Такий висновок має ґрунтуватися на висновку судово-психіатричної експертизи в сукупності з іншими доказами.

Рішення апеляційного суду набрало законної сили з дня його прийняття та може бути оскаржене до Верховного Суду протягом тридцяти днів.

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