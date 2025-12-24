Как не потерять пенсионный стаж, если вы не работаете официально

Кто имеет право на добровольные взносы в Пенсионный фонд и как оформить их онлайн.

В Украине граждане имеют возможность самостоятельно позаботиться о своем страховом стаже и будущей пенсии — даже если они официально не работают или находятся за границей.

Законодательство предусматривает механизм добровольного участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования, который становится все более актуальным в условиях мобильности и нестандартной занятости.

Кто имеет право на добровольное участие

В соответствии со статьей 12 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», воспользоваться правом добровольного участия могут лица, которые:

достигли 16-летнего возраста;

не подлежат обязательному пенсионному страхованию;

обучаются на дневной форме в учреждениях высшего образования, аспирантуре или докторантуре;

являются иностранцами или лицами без гражданства, которые законно проживают или работают в Украине;

являются гражданами Украины, которые проживают или работают за границей (если иное не предусмотрено международными договорами).

Также добровольно уплачивать взносы могут лица, которым еще не назначена пенсия в солидарной системе.

Как заключить договор: несколько удобных вариантов

Договор о добровольной уплате страховых взносов заключается с Пенсионным фондом в электронном формате. Это можно сделать:

через Портал Дия или мобильное приложение Дия;

через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда;

путем присоединения к типовомy договору.

Идентификация лица осуществляется с помощью квалифицированной электронной подписи, BankID или другого надежного средства электронной идентификации.

Можно платить не только за себя

Важная возможность — заключение договора в пользу третьего лица (например, ребенка или родственника) при условии, что его данные имеются в системе персонифицированного учета. При этом лицо, в пользу которого уплачиваются взносы, имеет право отказаться от них в любой момент, но не позднее чем через три года с даты уплаты. В таком случае средства остаются в бюджете Пенсионного фонда.

Сколько и как платить

Лицо, которое заключает договор, самостоятельно определяет:

размер страховых взносов;

периодичность и сроки их уплаты.

Средства зачисляются за тот месяц, в котором они фактически поступили на счет Пенсионного фонда. Если сумма превышает максимально допустимую базу для начисления взносов, «излишек» автоматически переносится на следующий месяц.

Информация об уплате вносится автоматически в систему персонифицированного учета, а уведомление появляется в личном кабинете застрахованного лица.

Важный нюанс

Уплаченные добровольные пенсионные взносы не подлежат возврату, за исключением случаев ошибочного перечисления средств.

