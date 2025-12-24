Как не потерять пенсионный стаж, если вы не работаете официально
В Украине граждане имеют возможность самостоятельно позаботиться о своем страховом стаже и будущей пенсии — даже если они официально не работают или находятся за границей.
Законодательство предусматривает механизм добровольного участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования, который становится все более актуальным в условиях мобильности и нестандартной занятости.
Кто имеет право на добровольное участие
В соответствии со статьей 12 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», воспользоваться правом добровольного участия могут лица, которые:
- достигли 16-летнего возраста;
- не подлежат обязательному пенсионному страхованию;
- обучаются на дневной форме в учреждениях высшего образования, аспирантуре или докторантуре;
- являются иностранцами или лицами без гражданства, которые законно проживают или работают в Украине;
- являются гражданами Украины, которые проживают или работают за границей (если иное не предусмотрено международными договорами).
Также добровольно уплачивать взносы могут лица, которым еще не назначена пенсия в солидарной системе.
Как заключить договор: несколько удобных вариантов
Договор о добровольной уплате страховых взносов заключается с Пенсионным фондом в электронном формате. Это можно сделать:
- через Портал Дия или мобильное приложение Дия;
- через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда;
- путем присоединения к типовомy договору.
Идентификация лица осуществляется с помощью квалифицированной электронной подписи, BankID или другого надежного средства электронной идентификации.
Можно платить не только за себя
Важная возможность — заключение договора в пользу третьего лица (например, ребенка или родственника) при условии, что его данные имеются в системе персонифицированного учета. При этом лицо, в пользу которого уплачиваются взносы, имеет право отказаться от них в любой момент, но не позднее чем через три года с даты уплаты. В таком случае средства остаются в бюджете Пенсионного фонда.
Сколько и как платить
Лицо, которое заключает договор, самостоятельно определяет:
- размер страховых взносов;
- периодичность и сроки их уплаты.
Средства зачисляются за тот месяц, в котором они фактически поступили на счет Пенсионного фонда. Если сумма превышает максимально допустимую базу для начисления взносов, «излишек» автоматически переносится на следующий месяц.
Информация об уплате вносится автоматически в систему персонифицированного учета, а уведомление появляется в личном кабинете застрахованного лица.
Важный нюанс
Уплаченные добровольные пенсионные взносы не подлежат возврату, за исключением случаев ошибочного перечисления средств.
