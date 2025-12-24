  1. В Україні
  2. / Суспільство

Як не втратити пенсійний стаж, якщо ви не працюєте офіційно

18:36, 24 грудня 2025
Хто має право на добровільні внески до Пенсійного фонду та як оформити їх онлайн.
В Україні громадяни мають можливість самостійно подбати про свій страховий стаж і майбутню пенсію — навіть якщо вони офіційно не працюють або перебувають за кордоном.

Законодавство передбачає механізм добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, який стає дедалі актуальнішим в умовах мобільності та нестандартної зайнятості.

Хто має право на добровільну участь

Відповідно до статті 12 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», скористатися правом добровільної участі можуть особи, які:

  • досягли 16-річного віку;
  • не підлягають обов’язковому пенсійному страхуванню;
  • навчаються на денній формі у закладах вищої освіти, аспірантурі чи докторантурі;
  • є іноземцями або особами без громадянства, які законно проживають чи працюють в Україні;
  • є громадянами України, які проживають або працюють за кордоном (якщо інше не передбачено міжнародними договорами).

Також добровільно сплачувати внески можуть особи, яким ще не призначено пенсію у солідарній системі.

Як укласти договір: кілька зручних варіантів

Договір про добровільну сплату страхових внесків укладається з Пенсійним фондом в електронному форматі. Це можна зробити:

  • через Портал Дія або мобільний застосунок Дія;
  • через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду;
  • шляхом приєднання до типового договору.

Ідентифікація особи здійснюється за допомогою кваліфікованого електронного підпису, BankID або іншого надійного засобу електронної ідентифікації.

Можна платити не лише за себе

Важлива можливість — укладання договору на користь третьої особи (наприклад, дитини чи родича), за умови, що її дані наявні в системі персоніфікованого обліку. При цьому особа, на користь якої сплачуються внески, має право відмовитися від них у будь-який момент, але не пізніше ніж через три роки з дати сплати. У такому разі кошти залишаються в бюджеті Пенсійного фонду.

Скільки і як платити 

Людина, яка укладає договір, самостійно визначає:

  • розмір страхових внесків;
  • періодичність та строки їх сплати.

Кошти зараховуються за той місяць, у якому вони фактично надійшли на рахунок Пенсійного фонду. Якщо сума перевищує максимально допустиму базу для нарахування внесків, «надлишок» автоматично переноситься на наступний місяць.

Інформація про сплату вноситься автоматично до системи персоніфікованого обліку, а повідомлення з’являється в особистому кабінеті застрахованої особи.

Важливий нюанс

Сплачені добровільні пенсійні внески не підлягають поверненню, за винятком випадків помилкового перерахування коштів.

