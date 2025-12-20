РФ атаковала портовую инфраструктуру Одесской области: погибли 8 человек, еще более двух десятков — ранены, фото
11:13, 20 декабря 2025
Россияне нанесли ракетный удар по объекту портовой инфраструктуры.
В пятницу, 19 декабря, Россия осуществила ракетный удар по объекту портовой инфраструктуры Одесского района.
Как сообщили в ГСЧС, в результате российского ракетного удара по объекту портовой инфраструктуры 8 человек погибли, еще 27 получили ранения.
«Часть пострадавших находилась в автобусе, который оказался в эпицентре обстрела», — заявили спасатели.
Также отмечается, что на парковке загорелись грузовые автомобили, повреждены легковые машины.
Спасатели ликвидировали все пожары.
