РФ атаковала портовую инфраструктуру Одесской области: погибли 8 человек, еще более двух десятков — ранены, фото

Россияне нанесли ракетный удар по объекту портовой инфраструктуры.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 19 декабря, Россия осуществила ракетный удар по объекту портовой инфраструктуры Одесского района.

Как сообщили в ГСЧС, в результате российского ракетного удара по объекту портовой инфраструктуры 8 человек погибли, еще 27 получили ранения.

«Часть пострадавших находилась в автобусе, который оказался в эпицентре обстрела», — заявили спасатели.

Также отмечается, что на парковке загорелись грузовые автомобили, повреждены легковые машины.

Спасатели ликвидировали все пожары.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.