РФ атаковала портовую инфраструктуру Одесской области: погибли 8 человек, еще более двух десятков — ранены, фото

11:13, 20 декабря 2025
Россияне нанесли ракетный удар по объекту портовой инфраструктуры.
РФ атаковала портовую инфраструктуру Одесской области: погибли 8 человек, еще более двух десятков — ранены, фото
В пятницу, 19 декабря, Россия осуществила ракетный удар по объекту портовой инфраструктуры Одесского района.

Как сообщили в ГСЧС, в результате российского ракетного удара по объекту портовой инфраструктуры 8 человек погибли, еще 27 получили ранения.

«Часть пострадавших находилась в автобусе, который оказался в эпицентре обстрела», — заявили спасатели.

Также отмечается, что на парковке загорелись грузовые автомобили, повреждены легковые машины.

Спасатели ликвидировали все пожары.

