  1. В Украине

Срочный трудовой договор: указывают ли его в трудовой книжке работника

07:36, 14 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Запись о приёме на работу по срочному трудовому договору вносится в трудовую книжку работника, однако сам факт срочного характера договора в записи не указывается.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Гоструда объясняет, нужно ли делать запись в трудовой книжке при заключении срочного трудового договора.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Срочный договор – это трудовой договор, заключаемый на определенный срок или до завершения конкретного объема работ. Срочный трудовой договор заключается по соглашению сторон, а период его действия фиксируется сразу при принятии работника на работу.

Срочные трудовые договоры могут быть двух видов: с фиксированной датой или нефиксированной датой

Запись о принятии на работу на условиях срочного трудового договора вносятся в трудовую книжку работника, но именно о срочности при этом не указывается. О том, что трудовой договор был срочным, будет свидетельствовать запись об увольнении: «Уволен в связи с истечением срока трудового договора, согласно пункту 2 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде Украины».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

договор

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]