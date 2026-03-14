Срочный трудовой договор: указывают ли его в трудовой книжке работника

Запись о приёме на работу по срочному трудовому договору вносится в трудовую книжку работника, однако сам факт срочного характера договора в записи не указывается.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Гоструда объясняет, нужно ли делать запись в трудовой книжке при заключении срочного трудового договора.

Срочный договор – это трудовой договор, заключаемый на определенный срок или до завершения конкретного объема работ. Срочный трудовой договор заключается по соглашению сторон, а период его действия фиксируется сразу при принятии работника на работу.

Срочные трудовые договоры могут быть двух видов: с фиксированной датой или нефиксированной датой

Запись о принятии на работу на условиях срочного трудового договора вносятся в трудовую книжку работника, но именно о срочности при этом не указывается. О том, что трудовой договор был срочным, будет свидетельствовать запись об увольнении: «Уволен в связи с истечением срока трудового договора, согласно пункту 2 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде Украины».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.