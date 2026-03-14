  1. В Україні

Строковий трудовий договір: чи зазначають його у трудовій книжці працівника

07:36, 14 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Запис про прийняття на роботу на умовах строкового трудового договору вносять до трудової книжки працівника, але саме про строковість при цьому не зазначають.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Держпраці пояснює, чи потрібно робити запис у трудовій книжці при укладанні строкового трудового договору.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Строковий договір — це трудовий договір, який укладається на визначений термін або до завершення конкретного обсягу робіт. Строковий трудовий договір укладається за згодою сторін, а період його дії фіксується одразу при прийнятті працівника на роботу.

Строкові трудові договори можуть бути двох видів: з фіксованою датою або нефіксованою датою

Запис про прийняття на роботу на умовах строкового трудового договору вносять до трудової книжки працівника, але саме про строковість при цьому не зазначають. Про те, що трудовий договір був строковим, свідчитиме запис про звільнення: «Звільнено в зв’язку з закінченням строку трудового договору, відповідно до пункту 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

договір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]