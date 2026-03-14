Строковий трудовий договір: чи зазначають його у трудовій книжці працівника

Держпраці пояснює, чи потрібно робити запис у трудовій книжці при укладанні строкового трудового договору.

Строковий договір — це трудовий договір, який укладається на визначений термін або до завершення конкретного обсягу робіт. Строковий трудовий договір укладається за згодою сторін, а період його дії фіксується одразу при прийнятті працівника на роботу.

Строкові трудові договори можуть бути двох видів: з фіксованою датою або нефіксованою датою

Запис про прийняття на роботу на умовах строкового трудового договору вносять до трудової книжки працівника, але саме про строковість при цьому не зазначають. Про те, що трудовий договір був строковим, свідчитиме запис про звільнення: «Звільнено в зв’язку з закінченням строку трудового договору, відповідно до пункту 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України».

