Нерезидент получает зарплату в Украине: действует ли налоговая социальная льгота в 2026 году

Налоговая объяснила, имеет ли право работник-нерезидент на налоговую социальную льготу по заработной плате в 2026 году и в каких случаях такая льгота может применяться в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины.

Налоговая служба в Кировоградской области объясняет, вправе ли нерезидент на налоговую социальную льготу при трудоустройстве на предприятии в 2026 году.

С 1 января 2011 года порядок налогообложения доходов физических лиц регулируется Налоговым кодексом Украины, согласно пп. 169.2.1 которого установлено, что налоговая социальная льгота применяется к начисленному налогоплательщику месячного дохода в виде заработной платы (пп. 14.1.48 НКУ) только по одному месту его начисления (выплаты).

Подпунктом 169.2.3 НКУ приведен конечный перечень доходов физических лиц, к которым налоговая социальная льгота не применима.

Так, к этому перечню относятся доходы, иные, чем заработная плата; заработной платы, которую налогоплательщик в течение отчетного налогового месяца получает одновременно с доходами в виде стипендии, денежного или имущественного (вещного) обеспечения учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов, военнослужащих, выплачиваемых из бюджета и дохода самозанятого лица от осуществления предпринимательской деятельности, а также другой независимой профессии.

