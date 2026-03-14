  1. В Україні

Нерезидент отримує зарплату в Україні: чи діє податкова соціальна пільга у 2026 році

07:18, 14 березня 2026
Податкова пояснила, чи має право працівник-нерезидент на податкову соціальну пільгу із заробітної плати у 2026 році та у яких випадках така пільга може застосовуватися відповідно до норм Податкового кодексу України.
Податкова служба у Кіровоградській області пояснює, чи має право нерезидент на податкову соціальну пільгу при працевлаштуванні на підприємстві у 2026 році. 

Зазначається, що з 1 січня 2011 року порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється Податковим кодексом України, згідно з пп. 169.2.1 якого встановлено, що податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати (пп. 14.1.48 ПКУ) тільки за одним місцем його нарахування (виплати).

Підпунктом 169.2.3 ПКУ наведено кінцевий перелік доходів фізичних осіб, до яких податкова соціальна пільга не може бути застосована.

Так, до цього переліку відносяться доходи, інші ніж заробітна плата; заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету та доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

