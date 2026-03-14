  1. Общество

14 марта — День украинского добровольца: подборка поздравлений в прозе, стихах и открытках

07:00, 14 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украинцы благодарят тех, кто добровольно стал на защиту страны — предлагаем подборку поздравлений к празднику.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ежегодно 14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца — людей, которые по зову совести стали на защиту государства. Эта дата посвящена мужеству, стойкости и самоотверженности тех, кто защищал и защищает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Праздник официально установила Верховная Рада Украины в 2017 году. Его ввели, чтобы отдать дань уважения добровольцам, которые в самые сложные для страны моменты первыми стали на ее защиту.

Добровольческое движение стало одной из важных опор Украины в борьбе за свободу. Именно добровольцы с начала российской агрессии продемонстрировали готовность действовать решительно и брать ответственность за будущее страны.

В День украинского добровольца украинцы благодарят тех, кто без колебаний взял в руки оружие, защищая свою землю, свои семьи и государство.

«Судебно-юридическая газета» подготовила подборку поздравлений ко Дню украинского добровольца, чтобы каждый мог поблагодарить тех, кто добровольно стал на защиту Украины.

Поздравления с Днем добровольца в прозе

Поздравляю с Днем украинского добровольца! Хочу просто сказать спасибо за мужество, за силу и за любовь к Украине. Именно благодаря таким людям наша страна выстояла. Желаю здоровья, сил и как можно больше мирных дней впереди.

***

С Днем украинского добровольца! Очень благодарен за смелость и за то, что в трудное время стал на защиту Украины. Пусть жизнь бережет, рядом всегда будут близкие люди, а впереди — только хорошие новости.

***

Поздравляю с Днем украинского добровольца! Спасибо за отвагу и за то, что показал настоящий пример любви к Родине. Желаю сил, крепкого здоровья и мира для Украины.

***

С праздником — с Днем украинского добровольца! Искренне благодарю за мужество и за то, что не остался в стороне, когда стране была нужна помощь. Пусть судьба оберегает и дарит больше спокойных дней.

***

Поздравляю с Днем украинского добровольца! Хочу поблагодарить за силу духа и преданность Украине. Пусть рядом всегда будут родные, а в жизни будет больше тепла, радости и мирных моментов.

***

Поздравляю с праздником! Спасибо за смелость и за то, что Украина имеет таких людей. Желаю здоровья, сил, тепла от родных и веры в лучшее будущее.

***

С Днем украинского добровольца! Искренняя благодарность за отвагу, силу духа и любовь к Украине. Пусть жизнь дарит мир, поддержку близких и много счастливых моментов.

Поздравления с Днем добровольца в стихах

Зі святом державним тебе привітаю!
Відваги й наснаги тобі побажаю!
Досягнень високих і здійснення мрій
Побільше життєвих і світлих надій!

***

З Днем добровольця!
Нехай сонце буде за віконцем,
А ти завжди мужнім будь,
Честь й відвагу ти здобудь!
Від напасті не ховайся
І всього ти добивайся!

***

Тебе, мій добровольцю, я вітаю!
І від душі тобі бажаю,
Кохання, радості, добра.
А нам – безхмарного життя!

***

З Днем добровольця вітаю!
Мужності тобі бажаю.
Неба мирного над головою
І ніколи не пізнати бою.

***

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные свято

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Криптоактивы, Aston Martin и спрей для горла: как проходят собеседования претендентов на должности судей ВАКС

Четырнадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Дизель для ВСУ и аграриев могут освободить от НДС — новый проект в Верховной Раде

В Раде зарегистрировали проект для стабилизации цен на топливо.

Нацполиция презентовала ТСК цифровую систему автоматизированного мониторинга деклараций полицейских

Цифровой инструмент автоматически анализирует доходы, имущество и корпоративные права полицейских.

Коммунальные долги во время военного положения: апелляционный суд в Киеве объяснил, как во время войны начисляются штрафы

Суд определил, какие суммы подлежат взысканию сразу, а какие – отсрочены.

В Раде предлагают создать «мегаштаб» для координации всех координационных органов страны

Народные депутаты предлагают создать Координационный штаб по координации координационных штабов и даже подобрали кандидатуру главы нового ведомства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]