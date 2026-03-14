14 марта — День украинского добровольца: подборка поздравлений в прозе, стихах и открытках

Украинцы благодарят тех, кто добровольно стал на защиту страны — предлагаем подборку поздравлений к празднику.

Ежегодно 14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца — людей, которые по зову совести стали на защиту государства. Эта дата посвящена мужеству, стойкости и самоотверженности тех, кто защищал и защищает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Праздник официально установила Верховная Рада Украины в 2017 году. Его ввели, чтобы отдать дань уважения добровольцам, которые в самые сложные для страны моменты первыми стали на ее защиту.

Добровольческое движение стало одной из важных опор Украины в борьбе за свободу. Именно добровольцы с начала российской агрессии продемонстрировали готовность действовать решительно и брать ответственность за будущее страны.

В День украинского добровольца украинцы благодарят тех, кто без колебаний взял в руки оружие, защищая свою землю, свои семьи и государство.

«Судебно-юридическая газета» подготовила подборку поздравлений ко Дню украинского добровольца, чтобы каждый мог поблагодарить тех, кто добровольно стал на защиту Украины.

Поздравления с Днем добровольца в прозе

Поздравляю с Днем украинского добровольца! Хочу просто сказать спасибо за мужество, за силу и за любовь к Украине. Именно благодаря таким людям наша страна выстояла. Желаю здоровья, сил и как можно больше мирных дней впереди.

С Днем украинского добровольца! Очень благодарен за смелость и за то, что в трудное время стал на защиту Украины. Пусть жизнь бережет, рядом всегда будут близкие люди, а впереди — только хорошие новости.

Поздравляю с Днем украинского добровольца! Спасибо за отвагу и за то, что показал настоящий пример любви к Родине. Желаю сил, крепкого здоровья и мира для Украины.

С праздником — с Днем украинского добровольца! Искренне благодарю за мужество и за то, что не остался в стороне, когда стране была нужна помощь. Пусть судьба оберегает и дарит больше спокойных дней.

Поздравляю с Днем украинского добровольца! Хочу поблагодарить за силу духа и преданность Украине. Пусть рядом всегда будут родные, а в жизни будет больше тепла, радости и мирных моментов.

Поздравляю с праздником! Спасибо за смелость и за то, что Украина имеет таких людей. Желаю здоровья, сил, тепла от родных и веры в лучшее будущее.

С Днем украинского добровольца! Искренняя благодарность за отвагу, силу духа и любовь к Украине. Пусть жизнь дарит мир, поддержку близких и много счастливых моментов.

Поздравления с Днем добровольца в стихах

Зі святом державним тебе привітаю!

Відваги й наснаги тобі побажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Побільше життєвих і світлих надій!

З Днем добровольця!

Нехай сонце буде за віконцем,

А ти завжди мужнім будь,

Честь й відвагу ти здобудь!

Від напасті не ховайся

І всього ти добивайся!

Тебе, мій добровольцю, я вітаю!

І від душі тобі бажаю,

Кохання, радості, добра.

А нам – безхмарного життя!

З Днем добровольця вітаю!

Мужності тобі бажаю.

Неба мирного над головою

І ніколи не пізнати бою.

