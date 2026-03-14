14 березня — День українського добровольця: добірка привітань у прозі, віршах та листівках
Щороку 14 березня в Україні вшановують День українського добровольця — людей, які за покликом совісті стали на захист держави. Ця дата присвячена мужності, стійкості та самопожертві тих, хто боронив і боронить незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
Свято офіційно встановила Верховна Рада України у 2017 році. Його запровадили, щоб віддати шану добровольцям, які у найскладніші для країни моменти першими стали на її захист.
Добровольчий рух став однією з важливих опор України у боротьбі за свободу. Саме добровольці від початку російської агресії, продемонстрували готовність діяти рішуче й брати відповідальність за майбутнє країни.
У День українського добровольця українці дякують тим, хто без вагань став до зброї, захищаючи свою землю, свої родини та державу.
«Судово-юридична газета» підготувала добірку привітань до Дня українського добровольця, щоб кожен міг подякувати тим, хто добровільно став на захист України.
Привітання з Днем добровольця в прозі
Вітаю з Днем українського добровольця! Хочу просто сказати дякую за мужність, за силу і за любов до України. Саме завдяки таким людям наша країна вистояла. Бажаю здоров’я, сил і якнайбільше мирних днів попереду.
***
З Днем українського добровольця! Дуже вдячний за сміливість і за те, що у важкий час став на захист України. Нехай життя береже, поруч завжди будуть близькі люди, а попереду — тільки хороші новини.
***
Вітаю з Днем українського добровольця! Дякую за відвагу і за те, що показав справжній приклад любові до Батьківщини. Бажаю сил, міцного здоров’я і миру для України.
***
Зі святом — з Днем українського добровольця! Щиро дякую за мужність і за те, що не залишився осторонь, коли країні була потрібна допомога. Нехай доля оберігає і дарує більше спокійних днів.
***
Вітаю з Днем українського добровольця! Хочу подякувати за силу духу і відданість Україні. Нехай поруч завжди будуть рідні, а в житті буде більше тепла, радості та мирних моментів.
***
Вітаю зі святом! Дякую за сміливість і за те, що Україна має таких людей. Бажаю здоров’я, сил, тепла від рідних і віри у краще майбутнє.
***
З Днем українського добровольця! Щира подяка за відвагу, силу духу і любов до України. Нехай життя дарує мир, підтримку близьких і багато щасливих моментів.
Привітання з Днем українського добровольця у віршах
Зі святом державним тебе привітаю!
Відваги й наснаги тобі побажаю!
Досягнень високих і здійснення мрій
Побільше життєвих і світлих надій!
***
З Днем добровольця!
Нехай сонце буде за віконцем,
А ти завжди мужнім будь,
Честь й відвагу ти здобудь!
Від напасті не ховайся
І всього ти добивайся!
***
Тебе, мій добровольцю, я вітаю!
І від душі тобі бажаю,
Кохання, радості, добра.
А нам – безхмарного життя!
***
З Днем добровольця вітаю!
Мужності тобі бажаю.
Неба мирного над головою
І ніколи не пізнати бою.
***
Листівки до Дня добровольця
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.