Криптоактивы, Aston Martin и спрей для горла: как проходят собеседования претендентов на должности судей ВАКС

Четырнадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

иллюстративное фото

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Продолжается решающий этап отбора судей в Высший антикоррупционный суд — специальные совместные заседания с Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККС) и Общественным советом международных экспертов (ОСМЭ). 68 кандидатов соревнуются за 23 вакантные должности в ВАКС. Формат совместных собеседований предусматривает доклад члена ВККС о результатах предыдущих этапов конкурса, вопросы членов ОСМЭ, направленные на проверку добропорядочности, финансовой прозрачности и профессиональной пригодности, и, конечно, ответы кандидата.

9 марта 2026 года международные эксперты на совместном заседании с членами ВККС провели интервью с четырьмя претендентами: Чайкиным Игорем Борисовичем, Роик Еленой Александровной, Крикливой Татьяной Григорьевной и Кравченко Иваном Александровичем. Знакомимся с кандидатами в ВАКС через детальный обзор собеседований.

Чайкин Игорь Борисович

Судья Покровского районного суда Кривого Рога, кандидат юридических наук, имеет свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью. Кандидат получил юридическое образование, защитил диссертацию на тему правового регулирования страхования рисков на рынках финансовых услуг. Был аспирантом Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого, после чего работал ассистентом кафедры на Полтавском факультете этого заведения. В 2009–2010 годах занимал должность доцента кафедры гражданско-хозяйственного права в Академии судей Украины. С 2011 по 2012 год работал научным сотрудником Национальной академии правовых наук Украины.

Стандартно, как и большинство интервью, собеседование кандидата началось с рассказа о профессиональном опыте. По словам кандидата, он имеет около 14 лет судейского стажа. Непосредственно дел по топ-коррупции он не рассматривал, однако имел опыт рассмотрения административных производств, связанных с коррупционными правонарушениями, а также уголовных дел по статье 368 Уголовного кодекса Украины. Кандидат также отметил, что значительную часть его практики составляет работа в коллегиях судей — как в роли председательствующего, так и члена коллегии.

Говоря о том, чем его опыт может быть полезным для ВАКС, кандидат подчеркнул, что много лет работал следственным судьей и ежегодно избирался на эту должность. Отвечая на вопрос, согласился бы он работать судьей первой инстанции ВАКС, кандидат отметил, что не видит принципиальной разницы между работой в первой инстанции и в апелляционной палате и готов рассматривать такую возможность в случае соответствующего решения конкурсной комиссии.

Во время собеседования кандидату задали вопрос об использовании полного доступа к Единому государственному реестру судебных решений (ЕГРСР). Члены комиссии обратили внимание, что в течение десяти лет кандидат осуществил более 100 поисков в реестре по собственной фамилии и фамилиям членов своей семьи. В ответ кандидат подтвердил факт таких проверок, объяснив, что они были связаны прежде всего с его участием в конкурсных процедурах отбора судей и необходимостью предоставлять ответы на запросы общественных организаций и международных экспертов. По его словам, во время заполнения анкет и прохождения собеседований кандидатов часто спрашивают о возможных уголовных производствах, судебных вызовах или других процессуальных действиях, поэтому для предоставления точных ответов он иногда пользовался полным доступом к реестру.

Кандидат также отметил, что часть поисков была связана с наличием другого лица с такой же фамилией, которое фигурирует в значительном количестве процессуальных документов, что могло создавать путаницу. Отдельные проверки проводились после появления публикаций в медиа или в связи с запросами правоохранительных органов в отношении него.

Во время собеседования члены комиссии задали кандидату ряд вопросов относительно имущественного положения его семьи и отражения соответствующих данных в декларациях. Комиссия обратила внимание, что жена кандидата владеет тремя объектами недвижимости в Харькове. По словам кандидата, квартира иногда использовалась семьей во время поездок в город, а после начала войны ее временно безвозмездно предоставляли для проживания родственникам. В то же время с 2025 года жилье начали сдавать в аренду, а соответствующие доходы, по его словам, будут отражены в декларации.

Отдельно члены комиссии поинтересовались нежилыми помещениями. Кандидат подчеркнул, что имущество было приобретено женой еще до брака, и он не имеет к нему никакого отношения. По другому помещению кандидат пояснил, что оно было повреждено в результате боевых действий и фактически не используется. Несмотря на это, жена продолжает оплачивать коммунальные платежи и расходы на содержание.

Во время собеседования также обсуждался вопрос квартиры, в которой проживает кандидат. Он отметил, что долгое время пользовался жильем бесплатно по договоренности с собственницей — подругой его жены — в обмен на проведение ремонтных работ. По его словам, в квартире были заменены старые окна и проведены другие необходимые обновления. Впоследствии стороны заключили письменный договор аренды, датированный 2024 годом. Кандидат пояснил, что до этого осуществлялись платежи, которые он назвал компенсацией эксплуатационных расходов и расходов на улучшение имущества.

Кроме того, обсуждался вопрос предпринимательской деятельности жены кандидата. По его словам, она осуществляла бизнес как физическое лицо-предприниматель до назначения его судьей, однако впоследствии прекратила предпринимательскую деятельность и прошла соответствующие налоговые проверки.

Относительно финансовой поддержки сына, который в 2022 году находился за границей из-за войны, кандидат пояснил, что переводы осуществлялись для обеспечения его безопасности и жизни, а все средства были безналичными и налогообложенными.

Роик Елена Александровна

Адвокат юридической фирмы «Астерс», работала секретарем судебного заседания Подольского районного суда города Киева, также занимала должность юрисконсульта и начальника юридического отдела юридической фирмы «Астерс».

Началось собеседование с обсуждения финансовых операций с криптоактивами. Кандидат подтвердила приобретение в 2019 году биткоинов через криптообменник и их продажу в сентябре 2021 года примерно за 155 000 долларов США. Адвокат отметила, что налогообложение криптовалют в Украине до сих пор законодательно не урегулировано, поэтому она планирует задекларировать прибыль после завершения военного положения и определения четких правил налогообложения.

Говорили и о предоставлении беспроцентного займа знакомой кандидата на сумму почти 3 млн гривен, обеспеченного ипотекой квартиры заемщицы, и его полном добровольном возврате после вмешательства частного исполнителя.

Комиссия обратила внимание и на приобретение кандидатом в 2025 году автомобиля Aston Martin за 14 млн гривен. Адвокат подчеркнула, что все операции были законными, а приобретение автомобиля осуществлено исключительно как инвестиционный актив для сохранения средств в военное время, а не как предмет роскоши или демонстрация статуса. Автомобиль не используется, стоит на площадке, застрахован, и его стоимость соответствует рыночным ценам. Средства на приобретение автомобиля и другие активы, по словам кандидата, поступали из легальных источников: трудовая и предпринимательская деятельность, подарки и наследство от родственников.

Комиссия обратила внимание и на то, что в пользовании кандидата находились транспортные средства, зарегистрированные на ее мать — Land Rover и Mercedes. Mercedes использовался нечасто, Land Rover — постоянно. По данным Национальной полиции, за период с 2021 по 2025 годы при управлении автомобилем Mercedes было зафиксировано 24 нарушения скоростного режима, при управлении автомобилем Land Rover — 60 нарушений. При этом кандидат отметила, что не могла указать все транспортные средства в декларации по состоянию на последнюю отчетную дату, поскольку Mercedes находился в собственности матери и использовался менее 183 дней в течение отчетного периода.

Крикливая Татьяна Григорьевна

Судья ВАКС с 2019 года. Указом Президента Украины от 7 ноября 2013 года была назначена судьей Новосанжарского районного суда Полтавской области на пять лет, а 1 апреля 2019 года кандидат была назначена судьей Высшего антикоррупционного суда.

Интервью началось с обсуждения финансовых операций семьи кандидата, а именно с нюансов приобретения в 2025 году жилого дома и земельного участка примерно за 4 млн грн в Киевской области. По словам кандидата, решение о приобретении нового жилья было обусловлено потребностью в более безопасном проживании после начала полномасштабного вторжения, а также финансовыми возможностями семьи.

Для финансирования покупки часть суммы супруги получили через ипотечный кредит по программе «єОселя», а остальное — за счет займа, предоставленного двоюродным братом мужа. Кандидат отметила, что это уже не первый заем от родственника: в 2019 году семья получила два займа на общую сумму 50 000 долларов США. По ее словам, все финансовые отношения с братом мужа оформили письменными договорами и расписками, а средства передавались наличными, после чего часть была возвращена на счет заимодавца. Еще один источник средств — денежный подарок от родителей. Судья пояснила, что ее родители продали квартиру в Полтаве и передали полученные средства дочери. Часть этих денег она инвестировала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и валюту, оставив их в сбережениях.

Кандидат подчеркнула, что родственные займы и подарки осуществлялись на основе доверительных и добрых отношений, а финансовое положение ее родственников позволяло предоставлять значительные средства без ущерба для собственных нужд.

Международные эксперты напомнили о ситуациях, когда судьей в 2025 году был полностью закрыт доступ к приговору по соглашению о признании виновности, хотя закон требует лишь анонимизации отдельных данных. По словам Татьяны Крикливой, решения, касающиеся соглашений о признании вины или дел, где обвиняемый дает обличительные показания в отношении других лиц, часто рассматриваются в закрытом режиме. Это делается для того, чтобы защитить тайну досудебного расследования и конфиденциальные данные юридических лиц, к которым применяется специальная конфискация. Судья пояснила, что такие решения могут быть закрыты полностью для публичного доступа, даже если только часть информации является чувствительной. Она отметила, что существует техническая возможность анонимизации или изъятия отдельных фрагментов текста, однако в сложных случаях полное закрытие решения является более надежным методом.

Во время собеседования также обсуждали вопросы отводов в делах, связанных с «пленками ОАСК». Кандидат пояснила, что лично самоотвод в этом деле не заявляла. Вместо этого один из адвокатов обвиняемых подал ей отвод из-за того, что ее муж участвовал в производстве на стадии досудебного расследования, рассматривая жалобу на действия детектива. По словам судьи, в целом такое обстоятельство не является автоматическим основанием для отвода судьи. Однако, учитывая общественный резонанс дела и возможные сомнения в беспристрастности, коллегия судей решила удовлетворить заявленный отвод, чтобы устранить любые подозрения в объективности рассмотрения.

Отдельную часть собеседования посвятили вопросу служебного жилья судей Высшего антикоррупционного суда. Кандидат подтвердила, что с 2019 года возглавляет жилищно-бытовую комиссию суда. По ее словам, в 2019 году служебное жилье закупали специально для обеспечения судей, так как на него претендовали 33 человека. Сначала квартиру предоставили ее мужу, при этом судья подчеркнула, что не участвовала в голосовании по этому решению из-за возможного конфликта интересов. Впоследствии муж отказался от получения служебного жилья. В результате решением жилищно-бытовой комиссии и собрания судей служебную квартиру передали ей — в составе семьи с малолетней дочерью и родителями, которые проживали с ней и помогали ухаживать за ребенком. Кандидат подчеркнула, что действовала в соответствии с законодательством и внутренними процедурами суда, а получение служебного жилья произошло законным способом.

Кравченко Иван Александрович

Профессор, доктор юридических наук, преподаватель Сумского национального аграрного университета. Имеет свидетельство адвоката с 2018 года, однако занимается этой деятельностью опционально.

Во время собеседования профессор рассказал о своем научном опыте и объяснил, как он может быть полезен в работе судьи Высшего антикоррупционного суда. По его словам, основной сферой его научных исследований является административное право — именно по этой тематике он защитил докторскую диссертацию. В то же время с 2018 года он начал интересоваться и уголовным правом, в связи с чем появились соответствующие научные публикации.

Кандидат подчеркнул, что научная деятельность формирует важные для судьи навыки: глубокий правовой анализ, независимость мышления и способность работать с большим объемом информации. По его мнению, подготовка научных статей и участие в профессиональных дискуссиях побуждают строить выводы на основе права, а не предположений, а также критически анализировать устоявшиеся подходы. Отдельно члены комиссии поинтересовались, планирует ли кандидат продолжать преподавательскую деятельность в случае назначения судьей. Профессор ответил, что понимает сложность и значительную нагрузку работы в Высшем антикоррупционном суде, поэтому, вероятно, будет вынужден сосредоточиться исключительно на судейской деятельности.

Во время собеседования члены комиссии также задали кандидату вопросы относительно его адвокатской деятельности и связанных с ней доходов. Согласно данным реестров, кандидат получил адвокатское свидетельство в 2018 году и работал в юридической фирме и «Адвокатском бюро Андрея Петухова». Экспертов заинтересовал формат работы кандидата — трудовой договор предусматривал только один час рабочего времени в день. Кандидат объяснил это тем, что адвокатская деятельность должна была дополнять научную работу для повышения имиджа факультета. А отсутствие прибыли объяснено тем, что с началом полномасштабного вторжения кандидат находился в отпуске за свой счет, а до того большинство дел были бесплатными, в частности защита ветеранов и недееспособных лиц.

Вопросы возникли и относительно участия кандидата в защите диссертации Андрея Петухова в 2021 году. Кандидат выступал официальным оппонентом, находясь при этом в деловых отношениях с диссертантом и получая доход в его фирме. Однако профессор отметил, что на тот момент законодательство запрещало быть оппонентом только в случае работы в одном структурном подразделении. Других запретов относительно деловых отношений не было. Несмотря на получение зарплаты в адвокатском бюро, кандидат отрицал наличие частного интереса, который мог бы повлиять на его беспристрастность как оппонента.

Не остались без внимания и источники происхождения имущества кандидата. В частности, комиссию заинтересовала покупка квартиры в Сумах в 2014 году и приобретение автомобиля в 2011-м, что кандидат обосновал стабильными доходами родителей-стоматологов, которые занимаются частной практикой уже почти три десятилетия.

Комиссия также обратила внимание на расходы кандидата на проживание. В декларации за 2018 год он вместе с женой указал около 75 тысяч гривен годовых расходов. Кандидат пояснил, что в то время часть расходов, в частности коммунальные платежи, оплачивали его родители. Кроме того, по его словам, семье периодически помогала мать жены, работающая в Италии.

Во время собеседования также обсуждались поездки кандидата за границу в 2017 году — в Чехию и Италию. Он пояснил, что поездка в Чехию состоялась в рамках международной летней юридической школы, где организаторы обеспечили проживание и питание участников. По его словам, собственные расходы ограничились оплатой проезда до Киева. Поездка в Италию, по словам кандидата, была семейной — ее оплатили родственники жены.

Члены комиссии также задали вопрос об автомобилях, которыми кандидат пользовался. Он пояснил, что периодически пользовался транспортными средствами своих родителей — в частности Honda CR-V, Honda Civic и позже Subaru Outback. По его словам, такое пользование было эпизодическим и длилось ограниченное количество дней в году.

Члены комиссии также обратили внимание на информацию правоохранительных органов о возможном уклонении кандидата от явки в территориальный центр комплектования в 2024 году. Кандидат заявил, что ему об этом не было известно до проведения специальной проверки. По его словам, он регулярно являлся в ТЦК для обновления данных и имеет отсрочку от мобилизации как преподаватель.

Кроме того, во время собеседования обсуждались факты привлечения кандидата к административной ответственности в 2011 и 2013 годах за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Кандидат заявил, что алкоголь не употреблял, а показатели алкотестера могли быть связаны с использованием медицинского спрея для горла, содержащего спирт.

«Судебно-юридическая газета» продолжает следить за новыми собеседованиями кандидатов на должность судьи ВАКС.

Солнечные электростанции, скрытый бизнес жен и бюджет на 30 тысяч в год: досье претендентов на должность судей ВАКС

Pro bono, ОВГЗ и банковская лояльность для перемещенных лиц: новые собеседования на пути в ВАКС

Академическая добродетель и мобилизация на Верховине: новые детали собеседований претендентов на кресло судьи ВАКС

Миллиардные ноу-хау, конфликты с полицией и Facebook-критика НАБУ: новые истории претендентов на кресло судьи ВАКС

ДТП, поездки в РФ и несоответствие должности члена ВСП: новые вызовы добропорядочности кандидатов в ВАКС

От ученых до военных: обзор собеседований кандидатов в ВАКС

Гонорары на карту, нарушение тайны совещательной комнаты и политическое прошлое кандидатов: новые собеседования в ВАКС

Политическое прошлое, крипто-подарки и заложники судей: новый этап испытания на добропорядочность

240 запросов в реестр, 11 млн гонорара и поездки в Крым: новые спецзаседания ВККС и ОСМЭ

Миллионные сбережения и забытое жилье: антикоррупционное сито 19 февраля

22 банковских счета и скрытое авто: новые кейсы кандидатов в ВАКС

Зарплата в конверте и долги за коммуналку: новые признания кандидатов в ВАКС

Сомнительные состояния и манипуляции с должностями: анализ первых собеседований кандидатов в ВАКС

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.