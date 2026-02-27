От ученых до военных: обзор собеседований кандидатов в ВАКС

Восьмой день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Путь претендентов на мантию судьи Высшего антикоррупционного суда Украины подходит к своему логическому завершению. Сейчас продолжается финальный этап конкурса на занятие 23 вакантных должностей судей в ВАКС — специальные совместные заседания Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) и Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ).

26 февраля 2026 года были проведены новые собеседования для очередной группы претендентов. На повестке дня заседания стоял вопрос рассмотрения соответствия критериям добропорядочности, предусмотренным Законом Украины «О Высшем антикоррупционном суде», четырех претендентов, однако вопрос рассмотрения кандидатуры Китова Александра Васильевича был отложен из-за отсутствия докладчика. Сегодня внимание к трем участникам собеседований: Ивасину Александру Романовичу, Романенко Петру Валерьевичу и Боднаруку Юрию Владимировичу.

Ивасин Александр Романович

Доцент кафедры международного гражданского и коммерческого права Киевского национального торгово-экономического университета, адвокат, соучредитель АО «Case and Partners International». Баллотировался в Шевченковский районный в городе Киеве совет, однако депутатом избран не был. В 2011–2012 годах был участником конкурса и включен в рейтинг кандидатов на должность судьи, а уже в 2016 году исключен из резерва. Принимал участие в конкурсах на должность судьи ВАКС, однако в 2019 году выбыл из конкурса из-за несоответствия критериям Закона «О Высшем антикоррупционном суде», а в 2023-м — не преодолел этап практического задания. Имеет совокупный стаж научной работы в области права и опыт профессиональной деятельности адвоката более 7 лет.

Собеседование началось с обсуждения профессиональной деятельности кандидата, а именно с его адвокатской практики. После начала полномасштабной агрессии рф основным видом профессиональной деятельности кандидата оставалась адвокатская практика. Специализировался преимущественно на гражданских, уголовных и хозяйственных делах. За последние пять лет принимал участие в около десяти уголовных производствах на стадии судебного рассмотрения и еще в нескольких — на стадии досудебного расследования. Также кандидат осуществлял оказание бесплатной правовой помощи — как по назначению, так и pro bono.

Комиссия поинтересовалась доходами кандидата как соучредителя адвокатского объединения, а точнее их отсутствием в первые 7 лет деятельности объединения. По словам кандидата, первые годы после регистрации объединение фактически находилось на этапе становления, а полученные средства направлялись преимущественно на развитие. Кандидат подчеркнул, что до сентября 2021 года лично не получал дохода от деятельности объединения, хотя и обслуживал клиентов от его имени.

Поговорили и о возможном конфликте интересов, связанном с тем, что адвокатское объединение заключило четыре договора с университетом, где работал кандидат. Сотрудничество кандидат объяснил необходимостью масштабной реорганизации заведения и пояснил, что хотя доля поступлений от договоров с университетом составляла ориентировочно около 20 % в 2021 году и 40–50 % в 2022–2023 годах, это не была единственная деятельность объединения.

Во время собеседования международные эксперты напомнили кандидату о его посте в соцсети Facebook, в котором кандидат рекомендовал декларировать сомнительные наличные средства как подарки от родственников. Однако Александр Ивасин объяснил свою публикацию обобщением практических вопросов, которые он получал во время лекций по предотвращению коррупции для госслужащих. Формулировка относительно подарка от родственников, как признал кандидат, была неудачной и могла быть истолкована иначе, чем он планировал.

Кроме того, во время собеседования кандидату задали вопросы относительно имущественного положения и источников накоплений, приобретения недвижимости в 2025 году. Кандидат сообщил, что приобретение доли садового дома и земельного участка осуществил за счет средств от продажи квартиры и автомобиля, а также ранее сформированных сбережений.

Романенко Петр Валерьевич

Помощник начальника ТЦК и СП по правовой работе в Самарском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, адвокат, мобилизован с ноября 2022 года, имеет офицерское звание.

Мотивирует свое желание стать судьей ВАКС уникальностью суда и специализацией на антикоррупции, кроме того, считает должность интересным вызовом.

Международные эксперты начали собеседование военнослужащего с вопроса о его политическом прошлом, так как в прошлом кандидат баллотировался в горсовет от партии «Новая политика». Сам кандидат утверждает, что делал это по просьбе друзей и был рад, что не прошел, так как считает себя политически нейтральным и не имеет партийной принадлежности или устойчивых политических симпатий.

Далее комиссия перешла к финансовым вопросам, которые касались приобретения в 2013 году супругой кандидата жилого дома и земельного участка в городе Самара (район г. Днепр) по общей стоимости 29 тыс. грн. Кандидат пояснил, что средства были сформированы из сбережений супругов, подаренных родственниками денег на свадьбу, а также доходов от предпринимательской деятельности. Кандидат также уточнил, что в договорах купли-продажи указано, что имущество приобретено за общие средства супругов, однако покупателем формально выступила жена — учитывая договоренность сторон и с целью уменьшения расходов на нотариальное оформление.

Спросили у военнослужащего и о споре с исполнительным комитетом Новомосковского городского совета относительно реализации проекта реконструкции центральной площади города, который, по словам кандидата, предусматривал массовую вырубку зеленых насаждений. В рамках иска кандидат заявлял требование о взыскании 50 тыс. грн морального ущерба. Во время собеседования кандидат рассказал, что это требование было лишь инструментом давления для достижения изменений в проекте, а не реальным ущербом. Вопрос иска, как отметил военнослужащий, не касался личного обогащения, а был связан с гражданской позицией по защите городской среды.

Во время собеседования кандидата также спросили о его участии в нескольких конкурсных процедурах и определении приоритета между должностью судьи местного хозяйственного суду и судьи Высшего антикоррупционного суда. Кандидат подтвердил, что участвует в отборе в местный суд, отметив, что изначально его интересовала именно должность судьи местного хозяйственного суда, учитывая специализацию в области хозяйственного права. Однако конкурс в ВАКС он назвал профессионально более перспективным и открывающим новые возможности.

В 2021 году кандидат приобрел автомобиль Subaru Forester 2008 года выпуска стоимостью 195 тыс. грн, и комиссия поинтересовалась источником происхождения финансов. Кандидат пояснил, что средства накапливались супругами с 2013 года, частично за счет сбережений, а около 3–3,5 тыс. долларов США было одолжено у родственников накануне покупки. Заем, по его словам, был погашен в начале 2022 года после получения женой заработной платы.

Боднарук Юрий Владимирович

Помощник судьи Высшего антикоррупционного суда, имеет научную степень по специальности административное право и процесс и стаж научной работы в области права более 7 лет. Доцент кафедры административного и финансового права, осуществлял научную деятельность и по совместительству работал юристом на предприятиях. Участвует в другой конкурсной процедуре — на должности судей апелляционных судов общей юрисдикции.

Началось собеседование с детального разбора финансовых расходов и источников доходов кандидата в период с 2004 по 2016 год. Претендент рассказал комиссии, что в студенческие годы получал существенную материальную поддержку от родителей, которая позволяла ему частично экономить средства для приобретения жилья и других необходимых расходов, что подтверждается письменными объяснениями матери кандидата и дополнительно заключенным в мае 2025 года простым письменным договором, подтвердившим факт предоставления средств на приобретение жилья. Кандидат также уточнил, что в период с 2014 по 2016 год он декларировал собственные сбережения в сумме 20 000 долларов и 50 000 грн наличными, которые использовались для бытовых нужд и частичного возврата средств родителям, что, по его мнению, отражает доверительные семейные финансовые отношения.

Международных экспертов заинтересовало отсутствие в декларации кандидата информации о продаже автомобиля в 2019 году. Кандидат отметил, что продал автомобиль через генеральную доверенность, соответственно не заключал договор купли-продажи и сделка не подтверждает переход права собственности.

Под конец собеседования члены комиссии спросили и о нюансах покупки квартиры в Одессе в 2025 году. Кандидат сообщил, что приобретение квартиры было оформлено через письменный договор с родителями как подтверждение ранее имевшихся правоотношений, возникших в 2016 году. Он уточнил, что договор 2025 года не создавал новых правовых отношений, а лишь служил письменным подтверждением предыдущих договоренностей.

