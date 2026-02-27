  1. Суд инфо

Деснянский районный суд города Киева объявил о 21 вакансии: ищут секретарей, специалистов и заведующего архивом

19:11, 27 февраля 2026
Больше всего вакансий — на должности секретарей судебных заседаний, также требуются бухгалтер, делопроизводители и сотрудники канцелярии.
Деснянский районный суд города Киева сообщил о наличии 21 вакантной должности и начал набор в команду судебной системы.

Больше всего вакансий — на должность секретаря судебных заседаний. В целом суд ищет специалистов по следующим направлениям:

  • главного специалиста (бухгалтер) (отдел кадровой работы и управления персоналом) - 1 вакансия;
  • главного специалиста (отдел документального оборота, контроля и обеспечения рассмотрения обращений граждан (канцелярия) - 1 вакансия;
  • главного специалиста (отдел организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел) - 1 вакансия;
  • секретарь судебных заседаний - 15 вакансий;
  • заведующий архивом - 1 вакансия;
  • деловод - 2 вакантные должности.

Требования к кандидатам:

  • являются соискателями юридического образования или получили юридическое образование не ниже младшего бакалавра, бакалавра;
  • свободное владение украинским языком.

Также возможно переведение из другого суда.

Оплата труда в соответствии с Законом Украины "О государственной службе" с учетом пункта 13 раздела «Заключительные положения» Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год».

В суде обращают внимание, что в период действия военного положения конкурсный отбор на должности государственной службы не проводят. Это предусмотрено Законом Украины № 2259-ІХ от 12 мая 2022 года о функционировании государственной службы и местного самоуправления в период военного положения.

Дополнительную информацию об условиях трудоустройства можно получить по телефону (044) 298 52 25, и по адресу: г. Киев, проспект Червоной Калины 5-В, каб. 22.

Киев Деснянский райсуд Киева

