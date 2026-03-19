  В Украине

Исправили ошибку в отчетности по ЕСВ — будет ли штраф: разъяснение налоговой

23:59, 19 марта 2026
Самостоятельное уточнение декларации не предусматривает начисления штрафных санкций.
Налоговая служба разъяснила, применяются ли штрафные санкции при самостоятельном исправлении ошибок в отчетности по единому взносу (ЕСВ). Речь идет об уточняющих декларациях с приложениями ЕСВ 1 и Приложением 1 для физических лиц — предпринимателей.

Когда возникает обязанность исправления

Законодательство обязывает плательщиков ЕСВ подавать отчетность о начислении взноса в составе налоговых деклараций — в зависимости от системы налогообложения. В случае выявления ошибок плательщик имеет право подать уточняющую декларацию и самостоятельно исправить данные.

Начисляется ли штраф

Налоговики подчеркивают: при самостоятельном исправлении ошибок обязанности начислять штраф нет.

В то же время, если выявлена недоплата ЕСВ, плательщик обязан:

  • самостоятельно доначислить взнос;
  • уплатить сумму недоимки;
  • начислить пеню.

Пеня рассчитывается в размере 0,1% от суммы недоплаты за каждый день просрочки.

Где отражаются исправления

Суммы доначислений и пени указываются:

  • в разделе VI декларации о имущественном состоянии и доходах (для ФЛП на общей системе);
  • в разделе 10 приложения 1 к декларации плательщика единого налога (для упрощенной системы).

При этом поля для самостоятельного начисления штрафов в этих формах не предусмотрены.

Когда штрафы все же применяются

Штрафные санкции возможны, но только по решению контролирующего органа. В частности:

  • 20% — за несвоевременную уплату ЕСВ;
  • 10% за каждый отчетный период (до 50%) — за доначисление несвоевременно начисленного взноса.

Такие штрафы применяются по результатам проверок или на основании данных налоговых органов.

Таким образом, самостоятельное исправление ошибок в отчетности по ЕСВ не влечет за собой штрафов. Однако плательщик обязан уплатить недоимку и пеню. Штрафы возможны только в случае нарушений, установленных контролирующими органами.

Такой подход позволяет предпринимателям исправлять ошибки без дополнительной финансовой нагрузки, если они действуют своевременно и добровольно.

