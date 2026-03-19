Исправили ошибку в отчетности по ЕСВ — будет ли штраф: разъяснение налоговой
Налоговая служба разъяснила, применяются ли штрафные санкции при самостоятельном исправлении ошибок в отчетности по единому взносу (ЕСВ). Речь идет об уточняющих декларациях с приложениями ЕСВ 1 и Приложением 1 для физических лиц — предпринимателей.
Когда возникает обязанность исправления
Законодательство обязывает плательщиков ЕСВ подавать отчетность о начислении взноса в составе налоговых деклараций — в зависимости от системы налогообложения. В случае выявления ошибок плательщик имеет право подать уточняющую декларацию и самостоятельно исправить данные.
Начисляется ли штраф
Налоговики подчеркивают: при самостоятельном исправлении ошибок обязанности начислять штраф нет.
В то же время, если выявлена недоплата ЕСВ, плательщик обязан:
- самостоятельно доначислить взнос;
- уплатить сумму недоимки;
- начислить пеню.
Пеня рассчитывается в размере 0,1% от суммы недоплаты за каждый день просрочки.
Где отражаются исправления
Суммы доначислений и пени указываются:
- в разделе VI декларации о имущественном состоянии и доходах (для ФЛП на общей системе);
- в разделе 10 приложения 1 к декларации плательщика единого налога (для упрощенной системы).
При этом поля для самостоятельного начисления штрафов в этих формах не предусмотрены.
Когда штрафы все же применяются
Штрафные санкции возможны, но только по решению контролирующего органа. В частности:
- 20% — за несвоевременную уплату ЕСВ;
- 10% за каждый отчетный период (до 50%) — за доначисление несвоевременно начисленного взноса.
Такие штрафы применяются по результатам проверок или на основании данных налоговых органов.
Таким образом, самостоятельное исправление ошибок в отчетности по ЕСВ не влечет за собой штрафов. Однако плательщик обязан уплатить недоимку и пеню. Штрафы возможны только в случае нарушений, установленных контролирующими органами.
Такой подход позволяет предпринимателям исправлять ошибки без дополнительной финансовой нагрузки, если они действуют своевременно и добровольно.
