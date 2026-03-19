  1. В Україні

Виправили помилку у звітності з ЄСВ — чи буде штраф: пояснення податкової

23:59, 19 березня 2026
Самостійне уточнення декларації не передбачає нарахування штрафних санкцій.
Податкова служба пояснила, чи застосовуються штрафні санкції у разі самостійного виправлення помилок у звітності з єдиного внеску (ЄСВ). Йдеться про уточнюючі декларації з додатками ЄСВ 1 та Додатком 1 для фізичних осіб — підприємців.

Коли виникає обов’язок виправлення

Законодавство зобов’язує платників ЄСВ подавати звітність про нарахування внеску у складі податкових декларацій — залежно від системи оподаткування. У разі виявлення помилок платник має право подати уточнюючу декларацію та самостійно виправити дані.

Чи нараховується штраф

Податківці наголошують: у разі самостійного виправлення помилок обов’язку нараховувати штраф немає.

Водночас, якщо було виявлено недоплату ЄСВ, платник зобов’язаний:

  • самостійно донарахувати внесок;
  • сплатити суму недоїмки;
  • нарахувати пеню.

Пеня розраховується у розмірі 0,1% від суми недоплати за кожен день прострочення.

Де відображаються виправлення

Суми донарахувань і пені зазначаються:

  • у розділі VI декларації про майновий стан і доходи (для ФОП на загальній системі);
  • у розділі 10 додатка 1 до декларації платника єдиного податку (для спрощеної системи).

При цьому поля для самостійного нарахування штрафів у цих формах не передбачені.

Коли штрафи все ж застосовуються

Штрафні санкції можливі, але лише за рішенням контролюючого органу. Зокрема:

  • 20% — за несвоєчасну сплату ЄСВ;
  • 10% за кожен звітний період (до 50%) — за донарахування несвоєчасно нарахованого внеску.

Такі штрафи застосовуються за результатами перевірок або на підставі даних податкових органів.

Отже, самостійне виправлення помилок у звітності з ЄСВ не тягне за собою штрафів. Однак платник зобов’язаний сплатити недоїмку та пеню. Штрафи можливі лише у випадку порушень, встановлених контролюючими органами.

