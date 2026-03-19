Виправили помилку у звітності з ЄСВ — чи буде штраф: пояснення податкової
Податкова служба пояснила, чи застосовуються штрафні санкції у разі самостійного виправлення помилок у звітності з єдиного внеску (ЄСВ). Йдеться про уточнюючі декларації з додатками ЄСВ 1 та Додатком 1 для фізичних осіб — підприємців.
Коли виникає обов’язок виправлення
Законодавство зобов’язує платників ЄСВ подавати звітність про нарахування внеску у складі податкових декларацій — залежно від системи оподаткування. У разі виявлення помилок платник має право подати уточнюючу декларацію та самостійно виправити дані.
Чи нараховується штраф
Податківці наголошують: у разі самостійного виправлення помилок обов’язку нараховувати штраф немає.
Водночас, якщо було виявлено недоплату ЄСВ, платник зобов’язаний:
- самостійно донарахувати внесок;
- сплатити суму недоїмки;
- нарахувати пеню.
Пеня розраховується у розмірі 0,1% від суми недоплати за кожен день прострочення.
Де відображаються виправлення
Суми донарахувань і пені зазначаються:
- у розділі VI декларації про майновий стан і доходи (для ФОП на загальній системі);
- у розділі 10 додатка 1 до декларації платника єдиного податку (для спрощеної системи).
При цьому поля для самостійного нарахування штрафів у цих формах не передбачені.
Коли штрафи все ж застосовуються
Штрафні санкції можливі, але лише за рішенням контролюючого органу. Зокрема:
- 20% — за несвоєчасну сплату ЄСВ;
- 10% за кожен звітний період (до 50%) — за донарахування несвоєчасно нарахованого внеску.
Такі штрафи застосовуються за результатами перевірок або на підставі даних податкових органів.
Отже, самостійне виправлення помилок у звітності з ЄСВ не тягне за собою штрафів. Однак платник зобов’язаний сплатити недоїмку та пеню. Штрафи можливі лише у випадку порушень, встановлених контролюючими органами.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.