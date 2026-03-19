Виправили помилку у звітності з ЄСВ — чи буде штраф: пояснення податкової

Самостійне уточнення декларації не передбачає нарахування штрафних санкцій.

Податкова служба пояснила, чи застосовуються штрафні санкції у разі самостійного виправлення помилок у звітності з єдиного внеску (ЄСВ). Йдеться про уточнюючі декларації з додатками ЄСВ 1 та Додатком 1 для фізичних осіб — підприємців.

Коли виникає обов’язок виправлення

Законодавство зобов’язує платників ЄСВ подавати звітність про нарахування внеску у складі податкових декларацій — залежно від системи оподаткування. У разі виявлення помилок платник має право подати уточнюючу декларацію та самостійно виправити дані.

Чи нараховується штраф

Податківці наголошують: у разі самостійного виправлення помилок обов’язку нараховувати штраф немає.

Водночас, якщо було виявлено недоплату ЄСВ, платник зобов’язаний:

самостійно донарахувати внесок;

сплатити суму недоїмки;

нарахувати пеню.

Пеня розраховується у розмірі 0,1% від суми недоплати за кожен день прострочення.

Де відображаються виправлення

Суми донарахувань і пені зазначаються:

у розділі VI декларації про майновий стан і доходи (для ФОП на загальній системі);

у розділі 10 додатка 1 до декларації платника єдиного податку (для спрощеної системи).

При цьому поля для самостійного нарахування штрафів у цих формах не передбачені.

Коли штрафи все ж застосовуються

Штрафні санкції можливі, але лише за рішенням контролюючого органу. Зокрема:

20% — за несвоєчасну сплату ЄСВ;

10% за кожен звітний період (до 50%) — за донарахування несвоєчасно нарахованого внеску.

Такі штрафи застосовуються за результатами перевірок або на підставі даних податкових органів.

Отже, самостійне виправлення помилок у звітності з ЄСВ не тягне за собою штрафів. Однак платник зобов’язаний сплатити недоїмку та пеню. Штрафи можливі лише у випадку порушень, встановлених контролюючими органами.

