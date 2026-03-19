Киев и еще 4 области возглавили продажи новых легковых автомобилей в Украине в феврале — какие марки лидируют

В феврале крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине остаются город Киев, Киевская, Львовская, Днепропетровская и Одесская области. Об этом сообщает Укравтопром.

Эти пять регионов обеспечили 61% общих февральских продаж новых легковых автомобилей. В частности, в столице приобрели 1 429 автомобилей, в Киевской области — 454, во Львовской области — 265, в Днепропетровской области — 258 и в Одесской области — 241 новый автомобиль.

На большинстве региональных рынков лидером продаж стал кроссовер TOYOTA RAV-4, тогда как в Одесской области покупатели чаще выбирали RENAULT Duster.

Такое распределение свидетельствует о концентрации спроса на новые легковые автомобили в крупных городах и прилегающих областях, а также о популярности кроссоверов среди украинских водителей.

