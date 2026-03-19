Київ та ще 4 області очолили продажі нових легкових авто в Україні у лютому – які марки в лідерах

Місто Київ, Київська, Львівська, Дніпропетровська та Одеська області забезпечили 61% продажів нових легковиків.

У лютому найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні залишаються місто Київ, Київська, Львівська, Дніпропетровська та Одеська області. Про це повідомляє Укравтопром.

Ці п’ять регіонів забезпечили 61% загальних лютневих продажів нових легковиків. Зокрема, у столиці придбали 1 429 автомобілів, на Київщині — 454, у Львівській області — 265, у Дніпропетровській області — 258 та в Одеській області — 241 новий автомобіль.

На більшості регіональних ринків лідером продажів став кросовер TOYOTA RAV-4, тоді як в Одеській області покупці частіше обирали RENAULT Duster.

Такий розподіл свідчить про концентрацію попиту на нові легкові автомобілі у великих містах та прилеглих областях, а також про популярність кросоверів серед українських водіїв.

