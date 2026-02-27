Деснянський райсуд Києва оголосив про 21 вакансію: шукають секретарів, спеціалістів і завідувача архіву

Найбільше вакансій — на посади секретарів судових засідань, також потрібні бухгалтер, діловоди та працівники канцелярії.

Деснянський районний суд міста Києва повідомив про наявність 21 вакантної посади та розпочав набір до команди судової системи.

Найбільше вакансій — на посаду секретаря судових засідань. Загалом суд шукає фахівців за такими напрямами:

головного спеціаліста (бухгалтер) (відділ кадрової роботи та управління персоналом) - 1 вакансія;

головного спеціаліста (відділ документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (канцелярія) - 1 вакансія;

головного спеціаліста (відділ організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ) - 1 вакансія;

секретар судових засідань - 15 вакансій;

завідувач архіву - 1 вакансія;

діловод - 2 вакантні посади.

Вимоги до кандидатів:

є здобувачами юридичної освіти або отримали юридичну освіту не нижче молодшого бакалавра, бакалавра;

вільне володіння українською мовою.

Також можливе переведення з іншого суду.

Оплата праці відповідно до Закону України "Про державну службу" з урахуванням пункту 13 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік».

У суді звертають увагу, що під час дії воєнного стану конкурсний відбір на посади державної служби не проводять. Це передбачено Законом України № 2259-ІХ від 12 травня 2022 року щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування в період воєнного стану.

Додаткову інформацію про умови працевлаштування можна отримати за телефоном (044) 298 52 25, та за адресою: м. Київ, проспект Червоної Калини 5-В, каб. 22.

