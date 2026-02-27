Деснянський райсуд Києва оголосив про 21 вакансію: шукають секретарів, спеціалістів і завідувача архіву
Деснянський районний суд міста Києва повідомив про наявність 21 вакантної посади та розпочав набір до команди судової системи.
Найбільше вакансій — на посаду секретаря судових засідань. Загалом суд шукає фахівців за такими напрямами:
- головного спеціаліста (бухгалтер) (відділ кадрової роботи та управління персоналом) - 1 вакансія;
- головного спеціаліста (відділ документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (канцелярія) - 1 вакансія;
- головного спеціаліста (відділ організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ) - 1 вакансія;
- секретар судових засідань - 15 вакансій;
- завідувач архіву - 1 вакансія;
- діловод - 2 вакантні посади.
Вимоги до кандидатів:
- є здобувачами юридичної освіти або отримали юридичну освіту не нижче молодшого бакалавра, бакалавра;
- вільне володіння українською мовою.
Також можливе переведення з іншого суду.
Оплата праці відповідно до Закону України "Про державну службу" з урахуванням пункту 13 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік».
У суді звертають увагу, що під час дії воєнного стану конкурсний відбір на посади державної служби не проводять. Це передбачено Законом України № 2259-ІХ від 12 травня 2022 року щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування в період воєнного стану.
Додаткову інформацію про умови працевлаштування можна отримати за телефоном (044) 298 52 25, та за адресою: м. Київ, проспект Червоної Калини 5-В, каб. 22.
