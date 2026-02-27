  1. В Україні

Мінветеранів виявило понад 1840 порушень при наданні статусів ветеранам у 2025 році

19:20, 27 лютого 2026
Перевірки показали недоліки у прозорості та дотриманні законодавства при присвоєнні статусів ветеранів та членів їхніх сімей.
Міністерство у справах ветеранів у 2025 році провело моніторинг прозорості та справедливості надання статусів ветеранам, членам їхніх сімей та родинам полеглих Героїв. В результаті перевірок зафіксовано понад 1 840 порушень у 60 місцевих структурних підрозділах, де розглянуто документи понад 12 тисяч осіб. Про це повідомили у відомстві.

Найпоширеніші порушення

Серед основних проблем виявлено:

  • надання статусу без достатніх законних підстав;
  • відсутність обов’язкових документів у справах;
  • помилки у підставі надання статусу за іншою статтею закону;
  • оформлення заяв не за встановленою формою;
  • невідповідність причин інвалідності вимогам законодавства.

У деяких випадках статуси надавалися без підтвердження причинного зв’язку смерті або інвалідності з виконанням військових обов’язків. Фіксувалися також випадки подвійного надання статусів через подання заяв одночасно паперовим способом і через портал «Дія».

Заходи для усунення порушень

Мінветеранів рекомендувало місцевим структурним підрозділам:

  • переглянути рішення, прийняті з порушеннями;
  • витребувати від заявників відсутні документи;
  • скасувати неправомірно надані статуси;
  • перевірити раніше видані посвідчення;
  • виправити помилки в ЄДРВВ.

