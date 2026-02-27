Мінветеранів виявило понад 1840 порушень при наданні статусів ветеранам у 2025 році
Міністерство у справах ветеранів у 2025 році провело моніторинг прозорості та справедливості надання статусів ветеранам, членам їхніх сімей та родинам полеглих Героїв. В результаті перевірок зафіксовано понад 1 840 порушень у 60 місцевих структурних підрозділах, де розглянуто документи понад 12 тисяч осіб. Про це повідомили у відомстві.
Найпоширеніші порушення
Серед основних проблем виявлено:
- надання статусу без достатніх законних підстав;
- відсутність обов’язкових документів у справах;
- помилки у підставі надання статусу за іншою статтею закону;
- оформлення заяв не за встановленою формою;
- невідповідність причин інвалідності вимогам законодавства.
У деяких випадках статуси надавалися без підтвердження причинного зв’язку смерті або інвалідності з виконанням військових обов’язків. Фіксувалися також випадки подвійного надання статусів через подання заяв одночасно паперовим способом і через портал «Дія».
Заходи для усунення порушень
Мінветеранів рекомендувало місцевим структурним підрозділам:
- переглянути рішення, прийняті з порушеннями;
- витребувати від заявників відсутні документи;
- скасувати неправомірно надані статуси;
- перевірити раніше видані посвідчення;
- виправити помилки в ЄДРВВ.
