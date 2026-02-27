Мінветеранів виявило понад 1840 порушень при наданні статусів ветеранам у 2025 році

Перевірки показали недоліки у прозорості та дотриманні законодавства при присвоєнні статусів ветеранів та членів їхніх сімей.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство у справах ветеранів у 2025 році провело моніторинг прозорості та справедливості надання статусів ветеранам, членам їхніх сімей та родинам полеглих Героїв. В результаті перевірок зафіксовано понад 1 840 порушень у 60 місцевих структурних підрозділах, де розглянуто документи понад 12 тисяч осіб. Про це повідомили у відомстві.

Найпоширеніші порушення

Серед основних проблем виявлено:

надання статусу без достатніх законних підстав;

відсутність обов’язкових документів у справах;

помилки у підставі надання статусу за іншою статтею закону;

оформлення заяв не за встановленою формою;

невідповідність причин інвалідності вимогам законодавства.

У деяких випадках статуси надавалися без підтвердження причинного зв’язку смерті або інвалідності з виконанням військових обов’язків. Фіксувалися також випадки подвійного надання статусів через подання заяв одночасно паперовим способом і через портал «Дія».

Заходи для усунення порушень

Мінветеранів рекомендувало місцевим структурним підрозділам:

переглянути рішення, прийняті з порушеннями;

витребувати від заявників відсутні документи;

скасувати неправомірно надані статуси;

перевірити раніше видані посвідчення;

виправити помилки в ЄДРВВ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.