Хто відповідає за міст Патона – у Мінінфраструктури вказали на владу Києва

В Мінрозвитку заявляють, що міст є комунальною власністю столиці, а його утримання, ремонт і безпечна експлуатація мають фінансуватися з міського бюджету.

Утримання, відновлення та безпечне функціонування мосту імені Євгена Патона в Києві є відповідальністю місцевої влади. Про це заявили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У відомстві наголосили, що законодавство чітко визначає розподіл повноважень у сфері управління дорожньою інфраструктурою: вулиці, дороги населених пунктів та розміщені на них споруди, зокрема мости, перебувають у віданні органів місцевого самоврядування. Саме вони зобов’язані забезпечувати безпечні та зручні умови руху, а також відповідати за якість проєктування, будівництва, реконструкції, ремонту та утримання таких об’єктів.

Фінансування цих робіт здійснюється за рахунок місцевих бюджетів та інших передбачених законом джерел. А міст Патона через Дніпро є об’єктом комунальної власності міста Києва, тобто належить територіальній громаді столиці. Відповідно, Київська міська рада та її виконавчі органи мають забезпечувати його належний технічний стан, планувати та фінансувати ремонтні й відновлювальні роботи.

У Мінрозвитку нагадали, що ще у 2018 році міст був визнаний таким, що перебуває у непрацездатному, аварійному стані. У 2023 році комісія з перевірки мостових споруд, створена на виконання рішення РНБО, встановила, що протиаварійні роботи проводилися лише на окремих опорах у 2018–2019 роках, на що було витрачено 15 млн грн. Водночас експерти підтвердили, що міст перебуває у п’ятому експлуатаційному стані непрацездатності, а після цього ремонтні роботи не проводилися.

«Ці факти підтверджують тривалу відсутність системної роботи міської влади для відновлення працездатного стану мосту та фінансування відповідних робіт. Таким чином, міст, як і раніше, перебуває саме у комунальній власності міста Києва, а будь-яка передача прав та функцій замовника щодо його реставрації не припиняє обов’язку для міської влади забезпечувати його безпечну експлуатацію, створювати зручні умови руху та, насамперед, здійснювати пошук і залучення відповідного фінансування. Таким чином, повна відповідальність за утримання, відновлення та безпечне функціонування мосту Патона наразі належить територіальній громаді міста Києва», – резюмували в Мінрозвитку.

Раніше у КМДА заявили, що міст Патона у Києві можна й надалі використовувати за умови дотримання встановлених обмежень для транспорту, однак він потребує реконструкції.

«За підсумками технічної наради, що відбулася на початку березня 2026 року, підтверджено, що міст можна експлуатувати – за умови дотримання встановлених обмежень для транспорту», – заявив Віталій Кличко.

Раніше ми писали, що на мосту діють обмеження.

За словами Кличка, у 2020 році місто було готове розпочати ремонт. Було визначено підрядника та підготовлено план робіт, однак процедуру закупівлі неодноразово оскаржували в Антимонопольному комітеті України. Через це результати тендеру скасовували, що унеможливило завершення процедури.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році торги скасували.

За словами мера, наразі місто опрацьовує питання визначення замовника робіт із розроблення науково-проєктної документації та подальшої реставрації мосту. Місто перебуває у взаємодії з центральними органами виконавчої влади, зокрема з Міністерством розвитку громад та територій України, щодо реалізації цього проєкту.

