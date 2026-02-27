Минветеранов выявило более 1840 нарушений при предоставлении статусов ветеранам в 2025 году

Проверки показали недостатки в прозрачности и соблюдении законодательства при присвоении статусов ветеранов и членов их семей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство по делам ветеранов в 2025 году провело мониторинг прозрачности и справедливости предоставления статусов ветеранам, членам их семей и семьям погибших Героев. В результате проверок зафиксировано более 1 840 нарушений в 60 местных структурных подразделениях, где рассмотрены документы более 12 тысяч человек. Об этом сообщили в ведомстве.

Наиболее распространенные нарушения

Среди основных проблем выявлены:

предоставление статуса без достаточных законных оснований;

отсутствие обязательных документов в делах;

ошибки в основании предоставления статуса по другой статье закона;

оформление заявлений не по установленной форме;

несоответствие причин инвалидности требованиям законодательства.

В некоторых случаях статусы предоставлялись без подтверждения причинной связи смерти или инвалидности с выполнением воинских обязанностей. Фиксировались также случаи двойного предоставления статусов из-за подачи заявлений одновременно в бумажном виде и через портал «Дія».

Меры по устранению нарушений

Минветеранов рекомендовало местным структурным подразделениям:

пересмотреть решения, принятые с нарушениями;

истребовать у заявителей отсутствующие документы;

отменить неправомерно предоставленные статусы;

проверить ранее выданные удостоверения;

исправить ошибки в ЕДРВВ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.