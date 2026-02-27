Минветеранов выявило более 1840 нарушений при предоставлении статусов ветеранам в 2025 году
Министерство по делам ветеранов в 2025 году провело мониторинг прозрачности и справедливости предоставления статусов ветеранам, членам их семей и семьям погибших Героев. В результате проверок зафиксировано более 1 840 нарушений в 60 местных структурных подразделениях, где рассмотрены документы более 12 тысяч человек. Об этом сообщили в ведомстве.
Наиболее распространенные нарушения
Среди основных проблем выявлены:
- предоставление статуса без достаточных законных оснований;
- отсутствие обязательных документов в делах;
- ошибки в основании предоставления статуса по другой статье закона;
- оформление заявлений не по установленной форме;
- несоответствие причин инвалидности требованиям законодательства.
В некоторых случаях статусы предоставлялись без подтверждения причинной связи смерти или инвалидности с выполнением воинских обязанностей. Фиксировались также случаи двойного предоставления статусов из-за подачи заявлений одновременно в бумажном виде и через портал «Дія».
Меры по устранению нарушений
Минветеранов рекомендовало местным структурным подразделениям:
- пересмотреть решения, принятые с нарушениями;
- истребовать у заявителей отсутствующие документы;
- отменить неправомерно предоставленные статусы;
- проверить ранее выданные удостоверения;
- исправить ошибки в ЕДРВВ.
