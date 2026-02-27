  1. В Украине

Минветеранов выявило более 1840 нарушений при предоставлении статусов ветеранам в 2025 году

19:20, 27 февраля 2026
Проверки показали недостатки в прозрачности и соблюдении законодательства при присвоении статусов ветеранов и членов их семей.
Министерство по делам ветеранов в 2025 году провело мониторинг прозрачности и справедливости предоставления статусов ветеранам, членам их семей и семьям погибших Героев. В результате проверок зафиксировано более 1 840 нарушений в 60 местных структурных подразделениях, где рассмотрены документы более 12 тысяч человек. Об этом сообщили в ведомстве.

Наиболее распространенные нарушения

Среди основных проблем выявлены:

  • предоставление статуса без достаточных законных оснований;
  • отсутствие обязательных документов в делах;
  • ошибки в основании предоставления статуса по другой статье закона;
  • оформление заявлений не по установленной форме;
  • несоответствие причин инвалидности требованиям законодательства.

В некоторых случаях статусы предоставлялись без подтверждения причинной связи смерти или инвалидности с выполнением воинских обязанностей. Фиксировались также случаи двойного предоставления статусов из-за подачи заявлений одновременно в бумажном виде и через портал «Дія».

Меры по устранению нарушений

Минветеранов рекомендовало местным структурным подразделениям:

  • пересмотреть решения, принятые с нарушениями;
  • истребовать у заявителей отсутствующие документы;
  • отменить неправомерно предоставленные статусы;
  • проверить ранее выданные удостоверения;
  • исправить ошибки в ЕДРВВ.

ветераны Дия

