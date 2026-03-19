Поддельные метаданные, 57 банковских счетов и жизнь на 1000 гривен: как прошла собеседование предпоследняя четверка кандидатов в ВАКС

Восемнадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Иллюстративное изображение с заседания ВККС

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Продолжается конкурс на 23 вакантные должности судей Высшего антикоррупционного суда. 16 марта 2026 года состоялось предпоследнее специальное совместное заседание Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ). 16 марта был рассмотрен вопрос о соответствии кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда критериям, предусмотренным частью четвертой статьи 8 Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде». Проанализируем подробнее интервью предпоследней четверки кандидатов на этапе совместных собеседований: Мовчан Натальи Владимировны, Ходько Вадима Николаевича, Смаль Инны Анатольевны и Грабинского Михаила Игоревича.

Мовчан Наталья Владимировна

Судья Высшего антикоррупционного суда. Профессиональную деятельность начала в Арбитражном суде Харьковской области, где работала специалистом второй и первой категории специализированного отдела по рассмотрению хозяйственных споров. Занимала юридические должности в банковской сфере — от юрисконсульта до начальника юридического управления. Работала в Харьковском апелляционном админсуде на должностях помощника судьи. В 2012 году была назначена судьей Ахтырского горрайонного суда Сумской области. После завершения полномочий проходила квалификационное оценивание, а в 2019 году по результатам конкурса была назначена судьей ВАКС.

Первым вопросом интервью стал информационный повод в СМИ о том, что кандидат якобы подготовила текст определения об избрании меры пресечения, в частности по делу об аресте in absentia, для своего коллеги по ВАКС. Поводом для подозрений стал файл, в метаданных которого автором значилось ее имя. Кандидат сообщила, что после консультаций с IT-специалистами суда выяснилось, что изменить автора в метаданных файла не составляет никаких проблем; метаданные файла были подделаны для ее отвода от дела. Официальная проверка через автоматизированную систему документооборота суда показала, что полный текст решения был обнародован коллегой значительно раньше, чем был создан и переслан упомянутый в СМИ файл.

Следующее, что заинтересовало международных экспертов, — как судья совмещала тренинги и заседания. Вопрос касался 6 июля 2020 года, когда кандидат, находясь на однодневном тренинге, согласно реестрам, рассмотрела 13 дел. Кандидат объяснила это технической особенностью реестра. Фактически речь шла о 3 судебных делах, где отдельно регистрировались вводная и резолютивная части и позже — полный текст решения. Остальные 7 определений касались негласных следственных действий. Тренинги проходили онлайн, и судья рассматривала назначенные дела до 10:00 утра и после 17:00 вечера, что является обычной практикой для следственных судей.

Не остались без внимания комиссии и регулярные выезды родственников кандидата на территорию Российской Федерации после начала вооруженной агрессии. Судья подтвердила, что ее родители, брат и сын посещали РФ, однако подчеркнула, что эти факты не противоречат ее декларации добропорядочности. Согласно пояснениям, по Закону «О предотвращении коррупции», членами семьи считаются лица, совместно проживающие. Поскольку родители проживали отдельно, она не была обязана указывать их в этой секции декларации.

Также международные эксперты указали на информацию, предоставленную общественной организацией «Общественное Движение Автомайдан», о принятии решений судьей в 2013 и 2015 годах во время пребывания на больничном или в отпуске. Кандидат объяснила, что в случае больничных это могли быть первые дни болезни, когда она утром была на работе, а после обеда обращалась к врачу. Относительно отпусков — не исключила возможность официального отзыва на один рабочий день для завершения дел.

Ходько Вадим Николаевич

Судья Куйбышевского райсуда Запорожской области. Профессиональную деятельность в юридической сфере начал еще в 2005 году. В 2016 году назначен на должность судьи Куйбышевского районного суда Запорожской области сроком на пять лет, позже временно переведен в Орджоникидзевский районный суд. После начала полномасштабного вторжения решением Председателя Верховного Суда был командирован в Коммунарский районный суд. С 2024 года снова назначен на должность судьи Куйбышевского районного суда.

Отвечая на вопросы о своей профессиональной деятельности, судья сообщил, что уголовные производства составляют около 50% его нагрузки, учитывая работу как следственного судьи, так и рассмотрение дел по существу. И хотя некоторые дела не были завершены приговором из-за окончания срока командировки судьи, кандидат подчеркнул свою готовность к аналитическим вызовам, сопровождающим категорию особо тяжких коррупционных преступлений.

Члены Комиссии обратили внимание на то, что в 2016–2017 и 2019–2021 годах судья работал в Куйбышевском райсуде, расположенном в 150 км от его задекларированного места жительства в Запорожье. При этом в декларациях не было указано ни одного права пользования жильем вблизи места работы. Кандидат объяснил, что фактическое расстояние от его дома составляло около 127–130 км. По его словам, он обычно ездил на работу на собственном авто или вместе с коллегами, которые также жили в областном центре.

Отдельно спросили у кандидата и о недвижимости жены в Донецкой области, которая впервые появилась в декларации только в 2024 году, хотя находится в собственности с 2008-го. Кандидат объяснил это изменениями в разъяснениях НАПК относительно декларирования места регистрации, которое долгое время не считалось обязательным для отображения, если лицо там фактически не проживает.

Больше всего вопросов вызвал факт получения женой судьи помощи на проживание для ВПЛ в течение 2022–2023 годов, несмотря на то, что с 2014 года она фактически проживала с мужем в его собственной квартире в Запорожье. Судья объяснил, что жена официально потеряла доступ к своему жилью из-за оккупации в 2014 году. При оформлении помощи она честно указала фактический адрес проживания — квартиру мужа в Запорожье — и предоставила паспорт с отметкой о браке. Органы соцзащиты видели все документы, проводили верификацию данных и приняли решение о назначении выплат.

Члены Комиссии обратили внимание на значительный рост активов кандидата. В 2017 году он задекларировал отсутствие наличных денег, а уже через год на счетах появилось более 227 тыс. грн при годовой зарплате около 300 тыс. грн. Судья объяснил это особенностями законодательства того времени: активы до 50 прожиточных минимумов на каждого члена семьи не подлежали обязательному декларированию. Семья могла откладывать 25% дохода. Кандидат решил задекларировать сумму на себя одного в 2018 году не для того, чтобы что-то скрыть, а наоборот — чтобы показать финансовую состоятельность перед покупкой автомобиля в 2019 году.

Поговорили и о денежных подарках пасынку судьи в размере 77,9 тыс. грн в 2022 году и почти 190 тыс. грн в 2023-м от разных лиц. Кандидат объяснил, что это фактически средства от бабушки ребенка, которая находится в оккупации. Поскольку украинские банки там не работают, она просила знакомых и родственников перечислять средства со своих счетов. Судья подчеркнул, что эти лица не имеют никакого отношения к его профессиональной деятельности, а подобная финансовая поддержка обусловлена тем, что биологический отец ребенка не принимает участия в его воспитании.

Комиссия поинтересовалась контактами семьи судьи с оккупационными властями. Кандидат сообщил, что поездка жены в 2021 году через РФ была вынужденной — она ехала, чтобы забрать ребенка, который был у бабушки на каникулах из-за пандемии и закрытых пунктов пропуска. По данным общественных организаций, тесть судьи на временно оккупированной территории мог получить российский паспорт. Судья заявил, что не общался с тестем с 2022 года из-за отсутствия связи, но предположил, что на оккупированных территориях пожилых людей могут принуждать к паспортизации ради получения медпомощи.

Смаль Инна Анатольевна

Судья Сосницкого райсуда Черниговской области с 2001 года, доктор философии. Судья активно занимается научной деятельностью в сфере современных технологий в правосудии. 25 июля 2025 года кандидат получила степень PhD в области права на базе Пенитенциарной академии Украины по теме исследования «Теоретические основы формирования и практика применения электронных доказательств в уголовном процессе». Профессиональный путь судьи составляет 23 года. Кандидат возглавляла Сосницкий районный суд в течение пяти каденций с короткими перерывами.

Свое решение податься в ВАКС кандидат назвала взвешенным этапом развития. Судья рассматривает работу в этом суде как реализацию внутреннего убеждения в важности независимого правосудия. Отвечая на вопросы о релевантном опыте, судья подчеркнула, что работала с различными стандартами доказывания — гражданскими, административными и уголовными, что важно для ВАКС.

Члены Комиссии поинтересовались, почему судья занимала должность председателя суда почти непрерывно с 2007 по 2020 год. Кандидат объяснила это спецификой малокомплектного суда, так как до 2010 года она была единственной судьей в учреждении, поэтому административные функции возлагались на нее автоматически. Позже в штат вошли двое молодых судей, которые, по ее словам, не проявляли интереса к административной работе, желая сосредоточиться на получении судейского опыта. Все назначения происходили в соответствии с действующим на то время законодательством.

Обсудили и ситуацию 2020 года, когда после избрания нового председателя суда кандидат обратилась в ВСП с заявлением о вмешательстве. Суть конфликта заключалась в том, что ее рабочим местом определили кабинет, где уже находились руководитель аппарата и консультант, несмотря на наличие свободных помещений. Судья отметила, что считала это вмешательством в свою работу, ведь роль председателя суда — минимизировать конфликты, а не создавать их. Хотя вмешательство официально не подтвердили, ее обращение помогло наладить здоровую атмосферу в коллективе.

Члены ОСМЭ обратили внимание, что за период карьеры судьи 16 дел по статье 130 КУоАП — управление в состоянии опьянения — были закрыты из-за истечения сроков давности. Кандидат подчеркнула, что 16 дел из 403 рассмотренных — это незначительный процент. Она подчеркнула, что с 2017 года в ее практике вообще нет дел, закрытых по этому основанию. Основными факторами закрытия дел судья назвала ненадлежащее уведомление лиц и случаи, когда материалы поступали в суд уже после истечения законных сроков.

Кандидата спросили о возможных заимствованиях без надлежащих ссылок в ее диссертации. Судья отрицала плагиат, объяснив, что совпадения касаются перечня фамилий ученых, исследовавших понятие «электронное доказательство». Кандидат объяснила, что выбрала сложную тему об электронных доказательствах, чтобы избежать профессионального выгорания. Она заверила, что структура ее исследования оригинальна, а сравнительный анализ ученых был необходим для выведения собственного авторского определения.

Экспертов заинтересовало, почему кандидат указывала в декларации мужа в 2012 году, хотя официально брак был расторгнут еще в 2004 году. Судья объяснила, что после юридического развода пара решила сохранить семью и продолжала проживать вместе в фактических брачных отношениях до конца 2012 года. Поскольку муж был титульным собственником имущества, нажитого совместно, кандидат указывала его в бумажных декларациях как члена семьи. После окончательного прекращения отношений в ноябре 2012 года он перестал быть субъектом декларирования.

Еще одним вопросом стало получение в 2015 году участка площадью 24 кв. м. Кандидат отметила, что участок расположен возле ее многоквартирного дома. Он был получен безвозмездно на основании ст. 121 Земельного кодекса вместе с еще 16 соседями для строительства гаражей. Процедура была публичной и утверждена решением сессии поселкового совета.

Комиссия проанализировала декларации за 2023–2024 годы, заметив существенное уменьшение денежных активов при отсутствии задекларированных дорогостоящих покупок. Судья сообщила, что основная часть сбережений была направлена на досрочное погашение автокредита. Кроме того, часть средств была потрачена на оздоровление сына за границей в 2024 году. Кандидат также объяснила, что сняла валютные средства с карточного счета и хранила их в наличной форме.

Грабинский Михаил Игоревич

Адвокат, кандидат юридических наук, доцент. Карьера адвоката тесно связана с преподаванием международного права. В начале собеседования кандидат внес уточнения в свою анкету, отметив, что механически не указал трехмесячный период работы юрисконсультом в частном предприятии «Текстилькота Львов» перед поступлением в аспирантуру. Он заметил, что эта запись имеется в трудовой книжке, загруженной в систему.

Первые вопросы экспертов касались периода работы кандидата в ГП, а именно того факта, что кандидат, будучи начальником юридического сектора, заключал отдельные адвокатские соглашения с этим же предприятием. Кандидат объяснил, что согласно уставу ГП, представлять интересы учреждения мог только гендиректор. Должностная инструкция начальника юрсектора не предусматривала полномочий на участие в хозяйственных делах. Для надлежащей защиты интересов предприятия в судах было решено привлечь его именно как адвоката через заключение отдельных договоров о предоставлении правовой помощи.

Международные эксперты обратили внимание на цифры в отчетах по результатам адвокатской деятельности. По соглашению 2023 года было получено более 27 тыс. грн, в 2024-м — около 24 тыс. грн. Однако кандидат объяснил, что эти суммы не отражались как доход в декларации НАПК. Адвокат отметил, что у него была убыточная деятельность. Расходы на адвокатское самоуправление и доступ к правовым системам были выше полученных средств. Поскольку общего дохода деятельность не принесла, он не указывал минус в декларации. По его словам, в 2024 году суммарные расходы составили примерно 46 000 грн, тогда как доходы были значительно меньше. Такое расхождение он также объяснял налоговой службе, подавая уточняющую декларацию.

Члены ОСМЭ обратили внимание на расхождения в цифрах деклараций. По состоянию на декабрь 2020 года кандидат задекларировал 540 000 грн сбережений, тогда как его официальный доход за предыдущие годы составлял всего 377 000 грн. Кандидат отметил, что значительная часть средств — это подарки от родителей, в частности выручка от продажи автомобиля бабушки и средства, которые отец откладывал на обучение сына (поскольку тот поступил на бюджет, деньги отдали ему наличными). Кроме того, кандидат подчеркнул, что в 2009–2012 годах банковские ставки по депозитам достигали 25–27% годовых, что позволило существенно приумножить капитал.

Поинтересовалась комиссия и таблицей расходов кандидата за 2015–2020 годы, где сумма на проживание, питание и транспорт составила примерно 1000 грн в месяц. Адвокат объяснил, что проживал с родителями, которые полностью его содержали, покупали еду и оплачивали коммунальные услуги. Все свое время он посвящал сложной диссертации. У адвоката не было потребности в развлечениях, кофейнях или кино — он просто работал. Низкие расходы на транспорт он объяснил тем, что посещал университет всего 1–2 раза в неделю для встреч с научным руководителем, а остальное время работал дома или в библиотеке.

Кроме того, эксперты поинтересовались причинами наличия большого количества счетов в 2020 году, а именно 57, и не использовались ли они для операций с криптовалютой. Кандидат отметил, что такое количество обусловлено спецификой банковского обслуживания. При переоформлении депозита банк автоматически открывает новые счета. Кроме того, он использовал отдельные интернет-карты для безопасных расчетов. Любую причастность к операциям с цифровыми активами или оказанию финансовых услуг кандидат отрицал, подчеркнув отсутствие времени из-за основной работы и адвокатской деятельности.

Спросили у адвоката и о квартире во Львове. В 2018 году отец подарил кандидату квартиру, стоимость которой в договоре была указана на уровне 168 000 грн. Позиция кандидата сводилась к тому, что эта сумма является символической и была указана по рекомендации нотариуса, а поскольку при дарении родственнику первой степени налоги не уплачиваются, экспертная оценка не проводилась. Кандидат сообщил, что за годы владения потратил на мелкий ремонт не более 1000 грн. Он сознательно не реставрирует старые оконные рамы, чтобы сохранить их аутентичное состояние для последующего согласования с отделом охраны исторической среды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.