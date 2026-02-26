Политическое прошлое, крипто-подарки и заложники судей: новый этап испытания на добропорядочность

Шестой день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

В рамках продолжения конкурса на 23 вакантные должности в Высшем антикоррупционном суде и его Апелляционной палате проходят собеседования с кандидатами при совместном участии Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

23 февраля 2026 года было проведено уже шестое совместное заседание, на котором рассматривался вопрос о соответствии кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда критериям, предусмотренным частью четвертой статьи 8 Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде». На повестке дня заседания стоял вопрос рассмотрения соответствия критериям добропорядочности четырех кандидатур, однако вопрос рассмотрения кандидатуры Александра Александровича Прохорова был снят из-за отсутствия докладчика — члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины. В центре внимания осталось трое претендентов: Диденко Евгений Владимирович, Кимстачев Олег Сергеевич и Тесленко Ирина Александровна.

Диденко Евгений Владимирович

Судья Приазовского районного суда Запорожской области, решением Председателя Верховного Суда от 6 июня 2022 года командирован в Оболонский районный суд города Киева. Имеет ученую степень доктора философии, работал юрисконсультом, осуществлял адвокатскую деятельность, с 2013 года назначен на должность судьи. Кандидат мотивирует свое решение присоединиться к команде судей ВАКС возможностью профессионального роста, расширения горизонтов и возможностью предлагать со своей стороны изменения в законодательство для согласования с международными стандартами.

Члены комиссии обратили внимание на денежные подарки, задекларированные кандидатом и его женой в 2020, 2022 и 2024 годах. Речь шла, в частности, о 220 тыс. грн в 2020 году и по 152 тыс. грн в 2022 и 2024 годах. Кандидат объяснил, что его мать — пенсионерка, которая получает значительную пенсию. И, по словам кандидата, в 2019–2020 годах ее пенсия составляла около 40–49 тыс. грн в месяц. Деньги, предоставленные матерью кандидата, были направлены на уплату первого взноса за автомобиль, так как семья не имела достаточной суммы для выполнения условий кредитного договора. А перед полномасштабным вторжением деньги от матери были получены в связи с планами продажи и приобретения жилья. Другие переводы осуществлялись уже после начала войны — как материальная поддержка семьи, в частности на нужды детей кандидата.

Комиссия также выясняла обстоятельства приобретения матерью квартиры в Мелитополе в 2015 году по стоимости, не соответствующей рыночным ценам. Кандидат объяснил, что низкая цена была обусловлена недостатками жилья — первый этаж, проблемы с канализацией, а также наличие зарегистрированного лица. Позже право собственности на эту квартиру перешло к самому кандидату. По словам судьи, право собственности он приобрел на основании договора дарения. Мать подарила ему квартиру после того, как семья около пяти лет проживала в этом жилье. В подтверждение факта перехода права собственности он сообщил, что предоставил Общественному совету копию договора дарения квартиры, а других отдельных сделок по отчуждению имущества не заключалось. Однако члены комиссии обратили внимание на сумму 20 тыс. грн, которая фигурирует в документах. Кандидат объяснил, что эта сумма не является ценой продажи, так как речь шла именно о безвозмездном дарении. По его словам, оценка имущества на момент заключения договора не проводилась, так как закон не требовал обязательной оценки при безвозмездной сделке. Сумму в 20 тыс. грн он назвал условной и такой, которая ни на что не влияла, поскольку налоговые обязательства в связи с дарением не возникали.

Также комиссия обратила внимание на возможный конфликт интересов в связи с информацией из анкеты кандидата относительно рекомендации адвоката Анны Лапшиной. Адвокат ранее была соучредителем юридической фирмы вместе с матерью кандидата, а также работала в суде, где он осуществлял правосудие. Судья подчеркнул, что совместная деятельность фирмы прекратилась еще в 2007 году, а с момента его назначения судьей любые профессиональные контакты с этим лицом отсутствовали.

Также во время собеседования комиссия обратила внимание на налоговый конфликт, возникший в 2017 году: налоговая инспекция выявила несоответствия в декларации за 2015 год, заключение налогового органа было направлено в несколько институций, в частности в НАБУ, полицию и суд. Первая неточность в декларации касалась квартиры, в которой кандидат проживал с августа 2015 года. По его словам, он указал адрес проживания в соответствующем разделе декларации, однако не отразил ее как объект декларирования. Кандидат объяснил, что на тот момент не имел зарегистрированного права собственности, договора или официальной регистрации места жительства, а также не нес расходов на приобретение жилья. Вторая неточность касалась информации об оформлении на имя кандидата двух земельных участков в Запорожской области. По словам судьи, в сообщении были указаны только фамилия, имя и отчество без других идентификационных данных. Кандидат подчеркнул, что не оформлял таких участков, никогда не находился в соответствующем районе и предполагает, что речь идет о совпадении ФИО с другим лицом.

Кроме того, судья сообщил, что предоставил все пояснения налоговому органу, после чего обратился в суд с иском об обжаловании заключения проверки. В то же время иск дважды возвращался по процессуальным основаниям, в частности из-за вопросов уплаты судебного сбора и корректировки исковых требований. Ввиду этого кандидат решил не продолжать судебное обжалование и заявил, что готов давать пояснения в случае принятия компетентными органами любых решений на основании упомянутого заключения.

Кимстачев Олег Сергеевич

Помощник судьи в Высшем антикоррупционном суде с 3 сентября 2019 года. Ранее занимал должность судьи Уманского горрайонного суда Черкасской области (уволен по собственному желанию). Работал руководителем отдела молодежной политики Харьковского областного центра молодежи. Имеет судейский опыт более 5 лет, во время практики рассматривал уголовные и гражданские дела. Принимал участие в нескольких конкурсах на должности судей: в 2018 году на должность судьи ВАКС — участие приостановлено, и в 2023–2025 годах на должности судей апелляционных судов — кандидат был признан не подтвердившим способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Кандидат начал заседание с требования об отводе члена ВККС Олега Колиуша, аргументируя это обстоятельствами, которые, по его мнению, могут вызвать обоснованное сомнение в беспристрастности члена комиссии. Первое обстоятельство касается профессионального взаимодействия. Кандидат отметил, что судьи Высшего антикоррупционного суда не могут рассматривать дела, касающиеся работников этого же суда, в частности сотрудников аппарата. Что касается второго обстоятельства, то оно связано с предыдущим конкурсом в апелляционные суды в октябре 2025 года. По словам кандидата, Олег Колиуш был докладчиком по его кандидатуре, и во время собеседования, когда обсуждались вопросы, освещенные в заключении Общественного совета добропорядочности, член комиссии как минимум дважды отметил, что нет необходимости детально раскрывать отдельные аспекты, так как соответствующие обстоятельства уже исследовались во время других конкурсных процедур. По мнению кандидата, эти обстоятельства вызывают сомнение в беспристрастности члена комиссии при оценивании. После рассмотрения ходатайства об отводе комиссия отказала в его удовлетворении в связи с отсутствием оснований, предусмотренных Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Собеседование началось с обсуждения обстоятельств повторного участия кандидата в конкурсах и наличия предыдущих негативных решений по его кандидатуре. По словам кандидата, решения, вынесенные в отношении него в предыдущих конкурсах или судебных процессах, в частности решение Верховного Суда от 5 февраля 2026 года, еще не вступили в законную силу, а сроки на апелляционное обжалование длятся до 12 марта. Поэтому он считает некорректным ссылаться на них как на окончательную оценку его добропорядочности или профессиональной пригодности. Поэтому кандидат обратился к комиссии с просьбой оценивать его соответствие требованиям закона и профессиональным стандартам по состоянию на сегодняшний день.

Также во время собеседования кандидата спросили о получении в 2023 году подарка в криптовалюте и источниках происхождения средств его матери. Кандидат подтвердил, что задекларировал получение от матери подарка на сумму 15 тысяч долларов США в неденежной форме — как нематериальный актив, то есть криптовалюту. По его словам, в декларации был отражен как гривневый эквивалент, так и информация о самом криптоактиве с указанием адресов кошельков, что делает невозможным изменение данных благодаря фиксации транзакций в блокчейне. Кандидат объяснил, что фактическое перечисление криптоактивов осуществил его брат, который ранее получал от матери средства — в частности 6 500 долларов в 2016 году на приобретение автомобиля и 10 тысяч долларов в 2020–2021 годах для инвестирования в криптовалюту. В 2023 году мать решила подарить кандидату 15 тысяч долларов в связи с женитьбой и намерением приобрести жилье. По договоренности сторон, брат перечислил соответствующий эквивалент в криптовалюте пятью транзакциями. Кандидат подчеркнул, что договор дарения был заключен между ним и матерью, а механизм передачи средств через брата соответствует нормам гражданского законодательства. Кандидат также сообщил, что налоги с продажи криптовалюты не платил, так как, по его словам, операции были убыточными — сумма продажи была меньше суммы первоначального приобретения.

Относительно финансовых активов матери кандидата, по его утверждению, в 2016 году она приобрела квартиру в Харькове за 100 тысяч, а средства на покупку имущества были аккумулированы за счет сбережений, банковских вкладов, наследства после смерти отца, а также перевода 2 тысяч долларов от ее родителей из Узбекистана в 2013 году.

Также международные эксперты поинтересовались причиной увольнения судьи в 2018 году. Кандидат подтвердил, что подал заявление об увольнении по собственному желанию после привлечения к дисциплинарной ответственности. По его словам, ключевым мотивом было участие в конкурсе в ВАКС, так как наличие дисциплинарного взыскания ограничивало возможность участия в других конкурсных процедурах. При этом члены комиссии обратили внимание на хронологию дисциплинарных производств, в частности: привлечение к ответственности в 2016 году за нарушение сроков рассмотрения дела, строгий выговор в сентябре 2018 года за задержку изготовления полного текста судебного решения и отдельные производства относительно возможного конфликта интересов при рассмотрении дела с участием судьи того же суда. Кроме того, в 2018 году ВККС приостановила оценивание кандидата из-за сообщения председателя Уманского суда, которая утверждала, что кандидат с коллегами заблокировали ее в кабинете и требовали подписать командировку на семинар, пока не приехала полиция. Кандидат это отрицает, но факт дисциплинарного дела остается. Также кандидат отрицал, что увольнение было попыткой избежать ответственности, и заявил, что намеревался продолжать судейскую карьеру, но стремился реализовать право на участие в конкурсе в антикоррупционный суд.

Тесленко Ирина Александровна

Судья Кременского районного суда Луганской области, решением Председателя Верховного Суда командирована в Соломенский районный суд города Киева, где работает следственным судьей. Рассматривает уголовные, гражданские, административные дела и дела об административных правонарушениях, включая нарушения антикоррупционного законодательства. Защитила диссертацию на тему «Допустимость как свойство доказательств в уголовном производстве», получила ученую степень доктора философии в области права. Работала индивидуальным предпринимателем, судьей, старшим юридическим консультантом и адвокатом. Была членом «Партии регионов» в 2010–2012 годах. Мотивирует свое желание стать судьей ВАКС возможностью профессионального развития и своим вкладом в антикоррупционную юстицию.

Заседание началось с ходатайства кандидата об отводе членов ВККС Людмилы Волковой и Руслана Сидоровича. Кандидат сообщила, что ранее 22 января 2026 года она проходила собеседование в рамках конкурса в Киевский апелляционный суд. По его результатам коллегия ВККС, в состав которой входили Людмила Волкова и Руслан Сидорович, приняла решение о несоответствии кандидата требованиям из-за личной некомпетентности. По мнению кандидата, сформулированная ранее позиция относительно ее профессиональных качеств может свидетельствовать о предвзятости во время нового конкурса. Она также отметила, что оценивание состоялось недавно, а ее досье и обстоятельства деятельности фактически остались неизменными. Однако члены комиссии обратили внимание, что совместное заседание проводится для проверки критериев добропорядочности и наличия знаний и практических навыков для рассмотрения дел подсудности ВАКС, тогда как критерий личностной компетентности не является предметом данного рассмотрения. Комиссия единогласно отказала в удовлетворении заявлений об отводе Людмилы Волковой и Руслана Сидоровича.

Далее во время собеседования комиссия поинтересовалась у кандидата причинами поездки в Россию в 2016 году на два дня. Кандидат объяснила пребывание в Москве необходимостью получения лекарств для родителей, их производством только в Москве и невозможностью получить лекарства в Украине. Члены комиссии также обратили внимание, что в 2016–2020 годах кандидат работала судьей Кременского районного суда Луганской области, однако в декларациях не указывала недвижимость для проживания в этом городе. Судья объяснила, что фактически находилась в Кременной в течение рабочей недели, арендуя жилье посуточно или останавливаясь в гостинице вблизи суда, а на выходные возвращалась в Харьков. По ее словам, объекты не декларировались, так как не находились в пользовании более шести месяцев или по состоянию на 31 декабря соответствующего года, как того требует законодательство. В 2017 году кандидат ушла в отпуск по беременности и родам, а в 2018–2019 годах находилась в декретном отпуске. В 2021 году, по ее словам, ей удалось заключить долгосрочный договор аренды, после чего жилье было задекларировано.

Комиссия отдельно спрашивала и об источниках средств на приобретение автомобиля Toyota RAV4 в 2019 году. Кандидат объяснила, что авто было приобретено за средства, полученные от продажи предыдущего транспортного средства, а сбережения в долларах США фактически были конвертацией уже имеющихся гривневых накоплений. Также члены комиссии обратили внимание на случаи продажи автомобилей по более высокой цене, чем первоначальная. Кандидат отметила, что ремонтом и продажей авто занимался ее муж, который приводил транспортные средства в надлежащее состояние. Она подчеркнула, что это не было предпринимательской деятельностью, а обычной практикой обновления автомобилей для собственного пользования. Также вопросы международных экспертов касались ипотеки 2006 года и ее досрочного погашения в 2015 году. Кандидат объяснила, что кредит выплачивался ежемесячно, а окончательное погашение произошло в рамках банковской программы реструктуризации валютных обязательств.

