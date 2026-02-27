Гонорары на карту, нарушение тайны совещательной комнаты и политическое прошлое кандидатов: новые собеседования в ВАКС

Седьмой день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда

В зале Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) при участии Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ) продолжаются специальные совместные заседания, где каждый из 72 кандидатов на 23 вакантные должности в Высшем антикоррупционном суде и его Апелляционной палате проходит тест на соответствие критериям добропорядочности.

24 февраля 2026 года состоялось 7-е совместное заседание, на котором рассматривался вопрос о соответствии критериям, предусмотренным Законом Украины «О Высшем антикоррупционном суде», следующей четверки претендентов: Кравца Дмитрия Николаевича, Маслова Виктора Васильевича, Евлах Оксаны Алексеевны и Корягина Виталия Алексеевича.

Кравец Дмитрий Николаевич

Адвокат, партнер адвокатского объединения «Кравец и партнеры». Специализация: уголовное право, хозяйственные споры, защита бизнеса. Работал юристом в коммерческих компаниях, с 2011 года начал адвокатскую практику, в ходе которой рассматривал уголовные дела, включая коррупционные, в частности по ст. 368, 369 УК Украины. С 2025 года — юрисконсульт юридической службы Центральной избирательной технологической комплектации Нацгвардии Украины. Адвокат стремится внести свой вклад в борьбу с коррупцией, так как считает свой опыт адвоката защиты полезным для баланса в ВАКС.

В ходе собеседования члены комиссии указали кандидату на существенное расхождение в данных о его профессиональном опыте. По словам самого кандидата, в 2024 году он участвовал примерно в 10 делах в качестве защитника, тогда как согласно открытым реестрам он фигурировал представителем более чем в 50 делах. Адвокат объяснил расхождения тем, что его фамилия оставалась в процессуальных документах как руководителя адвокатского бюро, даже когда участие в заседаниях принимали партнеры-адвокаты.

Кроме того, комиссия акцентировала внимание на фактах, когда клиенты платили за услуги не на счет бюро, а на личную карту адвоката. Кандидат подтвердил такие случаи, однако указал, что получал средства на собственный счет, опять же, партнерам, которые сопровождали дела.

Больше всего вопросов у комиссии вызвала финансовая история кандидата, в частности резкое уменьшение дохода с 400 тыс. грн в 2023 году до 93 тыс. грн в 2024-м, низкие задекларированные доходы в 2015 году (5 600 грн), и накопление около 13 300 долларов США при относительно невысоком совокупном доходе в 2013–2018 годах. Кандидат объяснил уменьшение дохода сокращением количества дел, добавив, что его семья экономно относилась к доходу. Средства адвокат накапливал с 2013 года, при этом частично конвертируя гривну в доллары, а также получил примерно 15 000 долларов в виде свадебных подарков. По его словам, именно эти сбережения стали источником инвестиции в покупку квартиры. Первоначальный взнос составил 20 000 долларов и был уплачен наличными по предварительному договору с застройщиком. После роста стоимости жилья семья кандидата одолжила около 200 тыс. грн у брата жены, которые со временем вернула. Все средства, по утверждению кандидата, передавались наличными. Кандидат утверждает, что через год перепродал права на квартиру за 42 тыс. долларов. Покупку автомобиля Volkswagen Touran 2012 за 49 000 грн, что значительно ниже рыночной цены, адвокат объяснил плохим техническим состоянием авто и покупкой через знакомых.

Маслов Виктор Васильевич

Судья Высшего антикоррупционного суда с 11 апреля 2019 года. Кандидат на должность в Апелляционной палате ВАКС или дополнительную вакансию в первой инстанции. Работал помощником судьи, консультантом в судах общей юрисдикции, в 2011–2015 годах занимался адвокатской практикой, с 2015 по 2019 год занимал должность судьи районного суда Харьковской области. Имеет опыт рассмотрения дел из категории топ-коррупции, включая взяточничество и злоупотребление властью, принимал участие в рассмотрении резонансных дел в отношении экс-чиновников. Мотивирует свое решение продолжать работу в антикоррупционной юрисдикции стремлением к профессиональному развитию и намерением внести более весомый вклад в противодействие коррупции. В то же время подчеркивает, что опыт работы в ВАКС рассматривает как существенное преимущество для дальнейшей деятельности.

Комиссия спросила кандидата о решении ВСП по поводу его привлечения к дисциплинарной ответственности. Дисциплинарная жалоба касалась действий судьи во время рассмотрения ходатайства прокурора САП о продлении срока процессуальных обязанностей, возложенных на подозреваемого. Кандидат постановил запретить подозреваемому сроком на два месяца общаться с любыми лицами по поводу обстоятельств, изложенных в письменном сообщении о подозрении, за исключением защитников, следователей, детективов, прокуроров, следственного судьи и суда. Кандидат сообщил, что принимал меры для обжалования с самого начала дисциплинарного производства, пытаясь ускорить этот процесс. В частности, направлял письма в дисциплинарную палату, а позже — в Высший совет правосудия, с просьбой ускорить рассмотрение жалобы. Насколько это было возможно, они ускорили рассмотрение и приняли решение, которое теперь кандидат может обжаловать в Большой Палате Верховного Суда.

В ходе собеседования международные эксперты отдельно остановились на громком деле по приговору бывшему народному депутату Александру Онищенко. В 2024 году коллегия судей под председательством кандидата признала Александра Онищенко виновным и назначила наказание в виде пяти лет лишения свободы. Впрочем, в мае 2025 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила этот приговор. Основанием стало установленное нарушение тайны совещательной комнаты. В апелляционной инстанции отметили, что судьи во время пребывания в совещательной комнате систематически покидали помещение суда, принимали участие в публичных мероприятиях, проходили обучение и даже читали лекции. В ответ кандидат подчеркнул, что находился в совещательной комнате в течение нескольких месяцев, а участие в собраниях судей и обязательном обучении в Национальной школе судей не может расцениваться как нарушение.

Спросили у кандидата и о подарке от отца в 2021 году, а именно денежных средствах в сумме 1,53 млн грн. Кандидат объяснил, что средства были переданы по договору дарения, для того чтобы надлежащим образом задекларировать движение актива от отца к кандидату. Средства были в дальнейшем использованы на покупку земельного участка. Также международные эксперты обратили внимание на систематическое нарушение кандидатом правил дорожного движения, что подтверждено наличием 11 штрафов за превышение скорости, что кандидат объяснил недостатком внимания.

Евлах Оксана Алексеевна

Судья Роменского горрайонного суда Сумской области. Занимала должности юрисконсульта, главного специалиста юрисконсульта, ведущего специалиста юрисконсульта, с 2010 по 2013 год осуществляла адвокатскую деятельность. Рассматривала дела об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, в частности относительно неподачи деклараций. Во время адвокатской практики оказывала правовую помощь в уголовных и гражданских производствах.

Собеседование началось с вопросов, касающихся дома и земельного участка, полученных кандидатом в 2022 году по договору дарения от лица, с которым кандидат до этого не была знакома. По словам судьи, имущество фактически было приобретено за средства бывшего мужа в рамках договоренностей о разделе общего имущества при разводе. Из-за того, что брак на момент оформления права собственности еще не был расторгнут, стороны выбрали модель дарения от третьего лица, чтобы избежать режима общей совместной собственности. После развода кандидат подарила дом своей тете, а позже тетя вернула его обратно. Кандидат признала, что это было сделано, чтобы муж не мог претендовать на имущество во время судебных споров.

Также члены комиссии спросили и о неточностях в декларации кандидата, а именно о неуказании стоимости недвижимости и автомобилей и заниженной стоимости транспортного средства. Судья объяснила, что большинство неточностей связаны с ее трактовкой порядка заполнения деклараций, так как она считала, что стоимость следует указывать только в год приобретения, если в дальнейшем она не менялась. Относительно автомобиля судья сообщила, что тот был куплен на аукционе за границей в технически неисправном состоянии, а задекларированная сумма соответствует официальным документам сервисного центра.

В ходе собеседования обсудили и политическое прошлое судьи. Кандидат подтвердила, что была членом партии «Наша Украина» и депутатом местного совета. Также сообщила, что определенный период входила в городскую организацию Партии регионов, но вышла из нее в 2013 году. Судья объяснила, что ранее не всегда указывала это в анкетах, так как не считала себя членом центральной структуры партии.

Корягин Виталий Алексеевич

Судья Терновского городского суда Днепропетровской области, был избран председателем суда с 2020 по 2023 год. Участвовал в конкурсе на должность судьи апелляционного суда, однако ко второму этапу квалификационного оценивания — стадии исследования досье и проведения собеседования — допущен не был.

Комиссия поинтересовалась вопросом происхождения финансов на покупку автомобиля в 2018 году за 290 тыс. грн. Кандидат объяснил, что часть средств была накоплена семьей в предыдущие годы, а также предоставил детализированные сведения о доходах за 2014–2018 годы. По его словам, после уплаты налогов и с учетом сбережений семья имела достаточный финансовый ресурс для покупки авто. Также эксперты уточнили о законности пользования гаражом в городе Терновка. Кандидат подтвердил, что сооружение является самовольно построенным, правоустанавливающих документов на землю нет, плата за пользование не осуществляется. По пояснениям судьи, подобная ситуация характерна для значительного количества гаражей в городе, а вопрос легализации решается на уровне гаражного кооператива.

Спросила комиссия и о квартире, купленной в 2005 году на имя кандидата. Квартира была приобретена за средства матери кандидата, однако в 2009 году мать подала против сына иск о признании сделки мнимой, чтобы переоформить право собственности на себя. Кандидат иск признал, не являясь в заседания. Ситуацию объяснил тем, что средства на покупку предоставила мать, которая по состоянию здоровья не могла лично оформить договор, поэтому право собственности сначала было зарегистрировано на него. Судья объяснил это необходимостью юридически урегулировать семейный конфликт относительно проживания в квартире.

Также международных экспертов заинтересовало решение ЕСПЧ по делу «Колдунов против Украины», которым суд признал нарушение ст. 5 Конвенции, а именно чрезмерное содержание под стражей, в деле, где кандидат был одним из судей, продлевавших арест. Кандидат отметил, что продлил меру пресечения только один раз — на два месяца, а в дальнейшем решения принимали другие судьи. Он указал на наличие рисков, предусмотренных ст. 177 УПК Украины, в частности тяжесть обвинения по ч. 3 ст. 307 УК Украины — сбыт наркотиков организованной группой.

Отдельное внимание уделили и возможному конфликту интересов в ситуации 2012 года, когда жена кандидата представляла одну из сторон в гражданском деле, а сам кандидат рассматривал другое дело с участием тех же лиц. Он подчеркнул, что дела не были связаны между собой, а договор о правовой помощи его жены на момент рассмотрения им дела уже прекратил действие. Заявления об отводе от сторон не поступали, а дисциплинарная жалоба по этому поводу была оставлена без рассмотрения из-за пропуска сроков.

