  1. В Украине

В МВД представили новый инструмент для идентификации погибших — «Кабинет следователя»

12:23, 19 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новый функционал Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, разработан для учета неопознанных лиц и призван упростить процесс их идентификации.
Фото: МВД
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В системе розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, появился новый цифровой инструмент — «Кабинет следователя». Его представили во время профильной конференции с участием специалистов, занимающихся идентификацией погибших.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Об этом сообщили в МВД.

Новый функционал Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах (ЕРПБ), разработан для учета неопознанных лиц и призван упростить процесс их идентификации.

Как отмечают разработчики, инструмент позволяет трансформировать сложный и психологически тяжелый процесс опознания в структурированный алгоритм работы с данными.

Функционал обеспечивает возможность поиска и предварительного отбора по приметам, вещам, одежде, татуировкам и другим характеристикам, что позволяет максимально сузить круг потенциальных совпадений и минимизировать необходимость просмотра нерелевантных материалов.

Следователи могут работать с информацией о неопознанных телах через расширенные инструменты поиска и фильтрации. Это позволяет значительно сократить время анализа данных и сделать процесс более контролируемым и системным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МВД война следователь

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]