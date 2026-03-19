В МВД представили новый инструмент для идентификации погибших — «Кабинет следователя»

Новый функционал Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, разработан для учета неопознанных лиц и призван упростить процесс их идентификации.

Фото: МВД

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В системе розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, появился новый цифровой инструмент — «Кабинет следователя». Его представили во время профильной конференции с участием специалистов, занимающихся идентификацией погибших.

Об этом сообщили в МВД.

Как отмечают разработчики, инструмент позволяет трансформировать сложный и психологически тяжелый процесс опознания в структурированный алгоритм работы с данными.

Функционал обеспечивает возможность поиска и предварительного отбора по приметам, вещам, одежде, татуировкам и другим характеристикам, что позволяет максимально сузить круг потенциальных совпадений и минимизировать необходимость просмотра нерелевантных материалов.

Следователи могут работать с информацией о неопознанных телах через расширенные инструменты поиска и фильтрации. Это позволяет значительно сократить время анализа данных и сделать процесс более контролируемым и системным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.