У МВС презентували новий інструмент для ідентифікації загиблих — «Кабінет слідчого»

У системі розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, з’явився новий цифровий інструмент — «Кабінет слідчого». Його презентували під час профільної конференції за участі фахівців, які займаються ідентифікацією загиблих.

Про це повідомили в МВС.

Новий функціонал Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (ЄРОЗБ), розроблений для обліку невпізнаних осіб і покликаний спростити процес їх ідентифікації.

Як зазначають розробники, інструмент дозволяє трансформувати складний і психологічно важкий процес впізнання на структурований алгоритм роботи з даними.

Функціонал забезпечує можливість пошуку та попереднього відбору за прикметами, речами, одягом, татуюваннями та іншими характеристиками, що дозволяє максимально звузити коло потенційних відповідностей і мінімізувати необхідність перегляду нерелевантних матеріалів.

Слідчі можуть працювати з інформацією про невпізнані тіла через розширені інструменти пошуку та фільтрації. Це дозволяє значно скоротити час аналізу даних і зробити процес більш контрольованим та системним.

