  В Україні

У МВС презентували новий інструмент для ідентифікації загиблих — «Кабінет слідчого»

12:23, 19 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новий функціонал Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, розроблений для обліку невпізнаних осіб і покликаний спростити процес їх ідентифікації.
Фото: МВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У системі розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, з’явився новий цифровий інструмент — «Кабінет слідчого». Його презентували під час профільної конференції за участі фахівців, які займаються ідентифікацією загиблих.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Про це повідомили в МВС.

Новий функціонал Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (ЄРОЗБ), розроблений для обліку невпізнаних осіб і покликаний спростити процес їх ідентифікації.

Як зазначають розробники, інструмент дозволяє трансформувати складний і психологічно важкий процес впізнання на структурований алгоритм роботи з даними.

Функціонал забезпечує можливість пошуку та попереднього відбору за прикметами, речами, одягом, татуюваннями та іншими характеристиками, що дозволяє максимально звузити коло потенційних відповідностей і мінімізувати необхідність перегляду нерелевантних матеріалів.

Слідчі можуть працювати з інформацією про невпізнані тіла через розширені інструменти пошуку та фільтрації. Це дозволяє значно скоротити час аналізу даних і зробити процес більш контрольованим та системним.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС війна слідчий

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]