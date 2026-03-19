Отсутствие подписи судьи в полном тексте решения не является безусловным основанием для его отмены – БП ВС

Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что отсутствие подписи судьи в полном тексте решения не является безусловным основанием для его отмены, если сокращённое решение подписано всем составом суда.

Основания для обязательной отмены судебных решений традиционно применяются судами формально. Одним из таких является отсутствие подписи судьи. В деле № 946/3565/24 Большая Палата Верховного Суда уточнила пределы применения этого основания и фактически изменила подход к его толкованию.

Обстоятельства дела

Суд первой инстанции выдал судебный приказ о взыскании алиментов с должника в пользу заявителя на содержание двоих детей.

Другое лицо обратилось в суд с заявлением об отмене этого приказа, ссылаясь на то, что при определении размера алиментов не были учтены интересы других детей должника.

Суд первой инстанции вернул заявление без рассмотрения, поскольку приказ выдан в соответствии с пунктом 4 части первой статьи 161 ГПК Украины. Апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Вместе с тем постановление апелляционного суда было подписано всем составом суда во вводной и резолютивной частях, однако полный текст решения подписали лишь двое судей.

В кассационной жалобе заявительница утверждала, что отсутствие подписи одного из судей является безусловным основанием для отмены постановления.

Позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда разъяснила содержание пункта 3 части первой статьи 411 ГПК Украины.

Суд указал, что согласно п. 3 ч. 1 ст. 411 ГПК судебное решение подлежит обязательной отмене судом кассационной инстанции с направлением дела на новое рассмотрение, если оно «не подписано каким-либо из судей либо подписано не теми судьями, которые указаны в судебном решении».

БП ВС отметила: «…наличие в процессуальном законодательстве такого основания для отмены судебного решения, как отсутствие на нём подписи судьи, связано с необходимостью устранения любых сомнений относительно состава суда, который рассматривал дело, и подлинного (действительного) содержания принятого этим составом суда решения, а её императивный характер призван обеспечить неукоснительное соблюдение судьями своей обязанности подписать судебное решение, даже если они имели по нему особое мнение».

Вместе с тем Суд подчеркнул, что данная норма подлежит применению с учётом её назначения.

Суд указал, что в данном деле отсутствуют какие-либо сомнения относительно состава суда или содержания принятого решения, поскольку сокращённое решение было подписано всем составом суда и оглашено.

В этом контексте Большая Палата обращает внимание, что ГПК (а также КАС и ХПК) содержит правила, которые позволяют суду по результатам рассмотрения как сразу принять полное судебное решение, так и отложить составление полного текста, ограничившись составлением вводной и резолютивной частей решения (сокращённое решение), которое должно быть подписано всем составом суда, приобщено к делу и оглашено в судебном заседании (ч. 6 ст. 259 ГПК). При этом согласно ч. 5 ст. 268 ГПК датой принятия решения является дата его оглашения (независимо от того, какое решение оглашено — полное или сокращённое).

Таким образом, сокращённое судебное решение также является судебным актом, который фиксирует результат рассмотрения дела судом. Хотя последующее составление полного текста решения, включающего его мотивировочную часть, имеет существенное значение для обеспечения понятности правовых оснований решения суда и реализации права участников на обжалование, его изготовление является стадией письменного оформления уже принятого и оглашённого решения, а не повторным актом волеизъявления суда.

Следовательно, Большая Палата пришла к выводу, что п. 3 ч. 1 ст. 411 ГПК не подлежит применению в ситуациях, подобных обстоятельствам данного дела, когда, несмотря на отсутствие в полном судебном решении подписи судьи, который умер (при наличии подписей других судей коллегии), в материалах дела имеется сокращённое судебное решение, подписанное всем составом суда и оглашённое в судебном заседании.

В противном случае противоположный вывод — о необходимости применения п. 3 ч. 1 ст. 411 ГПК в таких ситуациях — привёл бы к необоснованной отмене судебного решения, легитимность которого не вызывает сомнений, исключительно по формальным причинам, что само по себе противоречило бы требованию правовой определённости как составляющей верховенства права и создавало бы условия для нарушения прав других участников судебного процесса.

БП ВС резюмировала:

«При наличии сокращённого судебного решения, подписанного всем составом суда, отсутствие подписи судьи в полном тексте судебного решения (подписанном другими судьями коллегии, составляющими большинство от состава суда) не является безусловным основанием для отмены судебного решения в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 411 ГПК (а также аналогичных положений п. 5 ч. 3 ст. 353 КАС и п. 3 ч. 1 ст. 310 ХПК), если это обусловлено объективными, непреодолимыми причинами, возникшими после оглашения сокращённого судебного решения (например, смертью судьи)».

Вместе с тем Большая Палата отступила от противоположных выводов, изложенных в постановлениях Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 24 июля 2025 года по делу № 520/12864/24 и от 01 октября 2025 года по делу № 520/21767/23, где применялось автоматическое отменение решений в случае отсутствия подписи судьи независимо от причин.

Руководствуясь изложенным, БП ВС согласилась с выводами судов предыдущих инстанций об отсутствии оснований для отмены судебного приказа о взыскании алиментов в данном производстве, а кассационную жалобу оставила без удовлетворения.

Таким образом, Большая Палата Верховного Суда сформировала подход, согласно которому применение оснований для обязательной отмены судебных решений не может быть сугубо формальным. Отсутствие подписи судьи в полном тексте решения не является автоматическим основанием для его отмены, если легитимность решения подтверждена и отсутствуют сомнения в составе суда. Эта позиция меняет подход к толкованию процессуальных норм и имеет значение для обеспечения стабильности судебных решений.

