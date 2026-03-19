Глава КАС ВС Игорь Дашутин заявил о серьезной нагрузке на судей апелляционной инстанции

Глава КАС ВС присоединился к работе Шестого ААС: подвели итоги за 2025 год.

Глава Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Игорь Дашутин присоединился к рабочему совещанию Шестого апелляционного административного суда, в ходе которого подвели итоги деятельности за 2025 год и обсудили состояние осуществления правосудия.

Во время выступления он подчеркнул ключевую роль апелляционной инстанции в административном судопроизводстве.

По словам Игоря Дашутина, благодаря апелляционному пересмотру обеспечиваются справедливость, законность и доверие к суду.

«Именно на этом уровне происходит чрезвычайно ответственный процесс проверки судебных решений судов первой инстанции, их оценка с точки зрения законности, обоснованности и соответствия принципам права», — подчеркнул он во время рабочего совещания Шестого апелляционного административного суда по подведению итогов работы за 2025 год и обсуждению состояния осуществления правосудия в отчетном периоде.

Глава КАС ВС отдельно отметил неразрывную связь и процессуальную преемственность между апелляционной и кассационной инстанциями. Он указал, что последовательная практика апелляционного суда формирует фундамент, на котором кассационная инстанция обеспечивает единство правоприменения. Это совместная работа, благодаря которой развивается административное судопроизводство.

По его словам, чаще всего именно апелляционный пересмотр становится тем этапом, на котором формируется окончательное убеждение сторон в справедливости судебного разбирательства и обеспечивается баланс между правами человека и полномочиями государства.

Глава КАС ВС также обратил внимание на большую нагрузку на судей апелляционной инстанции.

«Тысячи дел, сложные правовые вопросы, разнообразие категорий административных споров — все это требует высокого уровня профессиональной подготовки, выдержки, сосредоточенности и ответственности. Несмотря на эти вызовы вы продемонстрировали профессионализм, последовательность в правоприменении и преданность принципам верховенства права», — подчеркнул Игорь Дашутин.

В завершение глава КАС ВС выразил уверенность, что работа судей всех инстанций и в дальнейшем будет направлена на укрепление принципов верховенства права, обеспечение справедливости и развитие административного судопроизводства.

