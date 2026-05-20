Исландия первой в мире перешла на 4-дневную рабочую неделю: что это дало экономике

Несмотря на опасения относительно возможного удара по экономике, страна не только избежала спада, но и продемонстрировала экономический рост.

Исландия вошла в историю, став первой страной в мире, которая перешла на четырехдневную рабочую неделю на национальном уровне. Таким образом ей удалось опровергнуть один из самых больших мифов современных трудовых отношений — о том, что сокращение рабочего времени вредит экономике, пишет Hotnews.ro.

Согласно официальным данным, страна не только не испытала экономического спада, но и в 2025 году продемонстрировала рост экономики на 1,3%, а в этом году ожидается рост на уровне 3%, тогда как безработица осталась на чрезвычайно низком уровне.

Рост Исландии превысил показатели значительно более развитых экономик, в частности Германии, Люксембурга, Швейцарии, Норвегии, Бельгии, Франции, Австрии, Италии и Финляндии, свидетельствуют данные Eurostat.

Профессиональное выгорание резко сократилось

Внедрение модели основывалось на детальных исследованиях, проведенных научными институтами, в частности британским аналитическим центром Autonomy и исландской организацией Alda (Ассоциация устойчивой демократии). Исследователи пришли к следующим выводам:

резкое снижение уровня стресса: показатели профессионального выгорания и стресса на работе существенно сократились;

улучшение повседневной жизни: работники сообщили о значительном улучшении психического и физического здоровья, получив больше времени для семьи, личных дел и отдыха;

повышение производительности: компании зафиксировали улучшение результатов работы, поскольку сотрудники стали более отдохнувшими и сосредоточенными.

Как проходил крупнейший эксперимент в мире

Путь к новой модели начался с двух масштабных пилотных проектов в 2015–2019 годах, организованных городским советом Рейкьявика и центральным правительством. В программах приняли участие более 2 500 работников — примерно 1% населения страны. Они доказали, что система может эффективно работать в разных сферах.

В тестировании участвовали не только офисные работники, но и сотрудники детских садов, школ, больниц, центров социальной помощи, полиции и других государственных служб.

Основная формула предусматривала сокращение рабочей недели с 40 до 35–36 часов. Предприятия и государственные учреждения пересмотрели внутренние процессы, сократили время на совещания и убрали лишние задачи, продемонстрировав, что эффективность зависит не от количества часов, а от концентрации.

Пример Исландии перенимают другие страны

Успех Исландии уже повлиял на рынки труда других государств. Национальные профсоюзы используют научные данные для заключения новых коллективных договоров. Сегодня исландская модель стала ориентиром для подобных государственных и частных инициатив в Великобритании, Испании, Германии и Новой Зеландии, подтверждая, что благополучие работников является настоящим двигателем экономического роста.

