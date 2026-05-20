Ісландія першою у світі перейшла на 4-денний робочий тиждень: що це дало економіці

14:48, 20 травня 2026
Попри побоювання щодо можливого удару по економіці, країна не лише уникла спаду, а й продемонструвала економічне зростання.
Ісландія увійшла в історію, ставши першою країною у світі, яка перейшла на чотириденний робочий тиждень на національному рівні. Таким чином їй вдалося спростувати один із найбільших міфів сучасних трудових відносин — про те, що скорочення робочого часу шкодить економіці, пише Hotnews.ro.

Згідно з офіційними даними, країна не лише не зазнала економічного спаду, а й у 2025 році продемонструвала зростання економіки на 1,3%, а цього року очікується зростання на рівні 3%, тоді як безробіття залишилося на надзвичайно низькому рівні.

Зростання Ісландії перевищило показники значно більш розвинених економік, зокрема Німеччини, Люксембургу, Швейцарії, Норвегії, Бельгії, Франції, Австрії, Італії та Фінляндії, свідчать дані Eurostat.

Професійне вигорання різко скоротилося

Запровадження моделі ґрунтувалося на детальних дослідженнях, проведених науковими інститутами, зокрема британським аналітичним центром Autonomy та ісландською організацією Alda (Асоціація сталої демократії). Дослідники дійшли таких висновків:

різке зниження рівня стресу: показники професійного вигорання та стресу на роботі суттєво скоротилися;

покращення повсякденного життя: працівники повідомили про значне покращення психічного та фізичного здоров’я, отримавши більше часу для сім’ї, особистих справ і відпочинку;

підвищення продуктивності: компанії зафіксували покращення результатів роботи, оскільки працівники стали більш відпочилими та зосередженими.

Як проходив найбільший експеримент у світі

Шлях до нової моделі розпочався з двох масштабних пілотних проєктів у 2015–2019 роках, організованих міською радою Рейк’явіка та центральним урядом. У програмах взяли участь понад 2 500 працівників — приблизно 1% населення країни. Вони довели, що система може ефективно працювати в різних сферах.

У тестуванні брали участь не лише офісні працівники, а й співробітники дитячих садків, шкіл, лікарень, центрів соціальної допомоги, поліції та інших державних служб.

Основна формула передбачала скорочення робочого тижня з 40 до 35–36 годин. Підприємства та державні установи переглянули внутрішні процеси, скоротили час на наради та прибрали зайві завдання, продемонструвавши, що ефективність залежить не від кількості годин, а від концентрації.

Приклад Ісландії переймають інші країни

Успіх Ісландії вже вплинув на ринки праці інших держав. Національні профспілки використовують наукові дані для укладення нових колективних договорів. Сьогодні ісландська модель стала орієнтиром для подібних державних та приватних ініціатив у Великій Британії, Іспанії, Німеччині та Новій Зеландії, підтверджуючи, що добробут працівників є справжнім двигуном економічного зростання.

