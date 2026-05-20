  1. В Україні

Сержант понад рік не повертався на службу, але отримав більше 460 тисяч гривень – йому загрожує до 10 років в’язниці

15:06, 20 травня 2026
За даними слідства, головний сержант понад рік не перебував у частині, але продовжував отримувати грошове забезпечення – збитки державі перевищили 460 тисяч гривень.
Працівники ДБР повідомили про підозру головному сержанту — командиру розвідувального відділення одного з батальйонів, який дислокується на Донеччині.

За даними ДБР, у 2023 році військовослужбовця було відряджено до іншого підрозділу. У вересні 2024 року відрядження завершилося, однак до своєї військової частини він не повернувся.

Слідство встановило, що з цього часу він протягом понад року перебував переважно у Києві та займався особистими справами. При цьому командування він не повідомляв про завершення відрядження.

З вересня 2024 року по лютий 2026 року військовослужбовець продовжував отримувати грошове забезпечення. За оцінками слідства, сума завданих державі збитків перевищує 460 тисяч гривень.

Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України (ухилення від несення обов’язків військової служби) та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Санкції інкримінованих статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Наразі вживаються заходи для відшкодування завданих збитків.

