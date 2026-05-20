Податковій службі США заборонили перевіряти старі декларації Дональда Трампа та його родини

Дональд Трамп відкликав позов на $10 млрд після угоди з IRS щодо податкових декларацій.

Міністерство юстиції США фактично заборонило Податковій службі США (IRS) проводити аудити минулих податкових декларацій Дональда Трампа, а також декларацій його родичів і компаній. Про це пише Reuters.

Документ підписав виконувач обов’язків генерального прокурора Тодд Бланш.

У наказі зазначається, що уряд США не може проводити аудит податкових декларацій Дональда Трампа, поданих до понеділка, 18 травня, а також будь-яких питань, які «були порушені або могли бути порушені» раніше.

Документ став продовженням домовленості між Трампом та IRS, укладеної напередодні. У межах цієї угоди Трамп погодився відкликати свій позов на 10 мільярдів доларів через витік його податкових декларацій.

